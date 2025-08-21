Невпізнаваний Бред Пітт повернувся до зйомок після смерті матері (фото)

61-річний американський актор Бред Пітт з'явився на роботу на знімальному майданчику свого останнього фільму через два тижні після смерті матері.

Нещодавно актор повернувся до роботи над сиквелом фільму "Одного разу в Голлівуді" і потрапив до об'єктивів папараці на знімальному майданчику. Про це пише Daily Mail.

Пітт працював над фільмом Девіда Фінчера "Пригоди Кліффа Бута", продовженням оскароносного фільму "Одного разу в Голлівуді" для Netflix.

Колишнього чоловіка Анджеліни Джолі бачили в костюмі 1970-х років, який включав коричневу замшеву куртку, сірі джинси та намисто з білих мушель. Актор, який носив коротко підстрижене волосся та бороду під час просування фільму "Формула 1" на початку цього літа, здавалося, був у світлій перуці та був чисто поголений, за винятком вусів.

Зйомки, схоже, проходили в громадському місці, і охоронці наполегливо працювали, щоб не дати очевидцям наблизитися до зірки.

Бред Пітт Фото: Daily Mail

Актор "поводився як завжди професійно, незважаючи на цю особисту трагедію", повідомило джерело ЗМІ. Пітт публічно не згадував про смерть своєї матері Джейн у віці 84 років, яка пішла з життя 5 серпня.

Бред знову зіграє свою роль Кліффа Бута, обраного каскадера для телезірки Леонардо Ді Капріо Ріка Далтона, у фільмі "Одного разу… в Голлівуді".

Бред Пітт Фото: Daily Mail

Ді Капріо не вказано в акторському складі на сторінці шоу на IMDb, де сюжет описується як такий, що демонструє "більше передісторії Кліффа Бута в його новій ролі голлівудського каскадера".

