Бред Пітт дозволив чужій людині жити у своєму маєтку: у чому іронія ситуації

Голлівудський актор Бред Пітт дозволив сусіду-пенсіонеру жити у своєму маєтку за 40 мільйонів доларів аж до смерті. Дідусь, якому на той момент було 90, дожив до 105 років.

Пітт купив нерухомість площею 7,800 квадратних метрів у Лос-Анджелесі у 1994 році в американської акторки Кассандри Пітерсон. Після того колишній чоловік Анджеліни Джолі поступово розширював територію, скуповуючи нерухомість поблизу. Про це пише Daily Mail.

Один з таких будинків належав 90-річному дідусю, тому актор уклав з ним угоду, яка дозволила пенсіонеру продовжувати жити там після того, як його дружина померла.

"Я знаю, що Пітт дозволив йому жити там без орендної плати до його смерті. Домовленість тривала трохи довше, ніж мала б, і це було трохи смішно, тому що Джон дожив до 105 років", — каже Кассандра.

Акторка навіть жартувала, що "Джон житиме там вічно".

"Я уявляю, що Бред думав: ну, знаєте, він може жити там до самої смерті, яка може настати будь-якої хвилини", — сказала колишня власниця маєтку Бреда Пітта.

Ба більше, акторка наголосила, що зірка фільму "Троя" дуже добрий та милий сусід.

