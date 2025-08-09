Брэд Питт позволил чужому человеку жить в своем поместье: в чем ирония ситуации

Голливудский актер Брэд Питт позволил соседу-пенсионеру жить в своем имении за 40 миллионов долларов вплоть до смерти. Дедушка, которому на тот момент было 90, дожил до 105 лет.

Питт купил недвижимость площадью 7,800 квадратных метров в Лос-Анджелесе в 1994 году у американской актрисы Кассандры Питерсон. После того бывший муж Анджелины Джоли постепенно расширял территорию, скупая недвижимость поблизости. Об этом пишет Daily Mail.

Один из таких домов принадлежал 90-летнему дедушке, поэтому актер заключил с ним соглашение, которое позволило пенсионеру продолжать жить там после того, как его жена умерла.

"Я знаю, что Питт позволил ему жить там без арендной платы до его смерти. Договоренность длилась немного дольше, чем должна была бы, и это было немного смешно, потому что Джон дожил до 105 лет", — говорит Кассандра.

Брэд Питт Фото: God’s True Cashmere

Актриса даже шутила, что "Джон будет жить там вечно".

"Я представляю, что Брэд думал: ну, знаете, он может жить там до самой смерти, которая может наступить в любую минуту", — сказала бывшая владелица поместья Брэда Питта.

Более того, актриса отметила, что звезда фильма "Троя" очень добрый и милый сосед.

