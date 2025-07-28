Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили роман: что их связывает, — СМИ (видео)

Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно встречается с Джонни Деппом, с которым в свое время снялась в фильме "Турист". По слухам, знаменитости ходят на свидания, однако не спешат афишировать свои отношения.

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Как пишет издание Geo News, актеры пережили скандальные разводы со своими бывшими Брэдом Питтом и Эмбер Херд, а эти моменты в личной жизни могли их объединить.

По словам инсайдера, сейчас пара скрывает свои отношения от общественности и пытается тайно организовывать свидания.

"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах", — говорит источник.

Более того, считается, что Джоли и Депп, которые ранее работали вместе в фильме "Турист", в прошлом имели серьезные отношения.

Трейлер фильма "Турист"

Инсайдеры сообщили, что Депп сказал своим друзьям, что "он хотел бы завести настоящий роман с Энджи", добавив: "он годами поддерживал ее".

"Джонни был как версия Энджи — красивый и независимый. Энджи — это тот тип женщины, который нравится мужчине. Она невероятно чувственная, уважаемая и начитанная", — добавили они.

Также говорят, что Анджелина Джоли "думает о нем очень хорошо". Источник отметил: "Им было очень весело вместе во время съемок фильма "Турист", и она сказала, что он очень особенный парень — редкий вид пьянящего создания, которое интригует и вдохновляет ее на творчество".

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Более того, они также утверждали, что Анджелина Джоли "зациклена" на Джонни Деппе, добавив: "Конечно, он не лучший холостяк в мире, но она также не сбрасывает его со счетов".

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