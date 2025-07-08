Копия мамы: родная дочь Анджелины Джоли вышла на публику (фото)

19-летняя Шайло Нувель Джоли выглядела как вылитая копия своей знаменитой матери, когда вышла на прогулку летним днем.

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Танцовщица и хореограф, была одета в красную толстовку и черные широкие брюки и напоминала фирменную улыбку своей мамы Анджелины Джоли, пишет Daily Mail.

К Шайло присоединилась ее девушка, по слухам, Кеони Роуз, которая также подписала контракт с агентством Movement Talent Agency. Роуз также демонстрировала непринужденный образ: серую толстовку и розовые спортивные штаны Hello Kitty. Позже певица намибийского происхождения отправилась в местный ресторан, где встретилась с группой подруг.

Джоли-младшую и Кеони впервые сфотографировали 26 мая, когда они вместе отправились на шопинг.

Дочь звездной экс-пары официально дебютировала со своим профессиональным именем "Ши" после постановки хореографии спектакля в мае, чуть более чем через год после того, как отказалась от фамилии Питт после разрыва отношений со своим знаменитым отцом.

Брэд Питт редко обсуждает своих детей, но в 2022 году он восторженно рассказывал о "прекрасной" Шайло и ее таланте к танцам.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Скриншот

"Это вызывает слезы на глазах, да", — сказал актер.

Уже совсем скоро Анджелина и Брэд будут праздновать 17-летие своих единственных оставшихся несовершеннолетних детей — близнецов Нокса и Вивьен. Шайло уже 19, а приемные дети, Мэддокс, Пакс и Захара, старше ее.

Пятеро детей звезды "Формулы-1" исключили "Питт" из своих имен. У Брэда плохие отношения с дочерьми и сыновьями.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Команда Брэда Питта обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию его экс-супруги Анджелины Джоли Nouvel LLC, которая якобы используется для обхода контрактных ограничений.

Дом Брэда Питта ограбили трое неизвестных лиц, вломившись в особняк поздно вечером.

Кроме того, Шайло Джоли вышла на прогулку в ярком новом образе вместе со своей близкой подругой Кеони Роуз.