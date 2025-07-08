Копія мами: рідна донька Анджеліни Джолі вийшла на публіку (фото)

19-річна Шайло Нувель Джолі виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку літнім днем.

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Танцівниця та хореографка, була одягнена в червону толстовку та чорні широкі штани та нагадувала фірмову посмішку своєї мами Анджеліни Джолі, пише Daily Mail.

До Шайло приєдналася її дівчина, за чутками, Кеоні Роуз, яка також підписала контракт з агентством Movement Talent Agency. Роуз також демонструвала невимушений образ: сіру толстовку та рожеві спортивні штани Hello Kitty. Пізніше співачка намібійського походження вирушила до місцевого ресторану, де зустрілася з групою подруг.

Джолі-молодшу та Кеоні вперше сфотографували 26 травня, коли вони разом вирушили на шопінг.

Донька зіркової експари офіційно дебютувала зі своїм професійним ім'ям "Ши" після постановки хореографії вистави у травні, трохи більше ніж через рік після того, як відмовилася від прізвища Пітт після розриву стосунків зі своїм знаменитим батьком.

Бред Пітт рідко обговорює своїх дітей, але у 2022 році він захоплено розповідав про "прекрасну" Шайло та її талант до танців.

Анджеліна Джолі з донькою Шайло Фото: Скриншот

"Це викликає сльози на очах, так", — сказав актор.

Уже зовсім скоро Анджеліна та Бред святкуватимуть 17-річчя своїх єдиних неповнолітніх дітей, що залишилися, — близнюків Нокса та Вів'єн. Шайло вже 19. А прийомні діти, Меддокс, Пакс та Захара, старші за неї.

П’ятеро дітей зірки "Формули-1" виключили "Пітт" зі своїх імен. У Бреда погані стосунки з доньками та синами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Команда Бреда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини Анджеліни Джолі Nouvel LLC, яка начебто використовується для обходу контрактних обмежень.

Будинок Бреда Пітта пограбували троє невідомих осіб, вломившись до особняка пізно ввечері.

Крім того, Шайло Джолі вийшла на прогулянку в яскравому новому образі разом зі своєю близькою подругою Кеоні Роуз.