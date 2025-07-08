Копія мами: рідна донька Анджеліни Джолі вийшла на публіку (фото)
19-річна Шайло Нувель Джолі виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку літнім днем.
Танцівниця та хореографка, була одягнена в червону толстовку та чорні широкі штани та нагадувала фірмову посмішку своєї мами Анджеліни Джолі, пише Daily Mail.
До Шайло приєдналася її дівчина, за чутками, Кеоні Роуз, яка також підписала контракт з агентством Movement Talent Agency. Роуз також демонструвала невимушений образ: сіру толстовку та рожеві спортивні штани Hello Kitty. Пізніше співачка намібійського походження вирушила до місцевого ресторану, де зустрілася з групою подруг.
Джолі-молодшу та Кеоні вперше сфотографували 26 травня, коли вони разом вирушили на шопінг.
Донька зіркової експари офіційно дебютувала зі своїм професійним ім'ям "Ши" після постановки хореографії вистави у травні, трохи більше ніж через рік після того, як відмовилася від прізвища Пітт після розриву стосунків зі своїм знаменитим батьком.
Бред Пітт рідко обговорює своїх дітей, але у 2022 році він захоплено розповідав про "прекрасну" Шайло та її талант до танців.
"Це викликає сльози на очах, так", — сказав актор.
Уже зовсім скоро Анджеліна та Бред святкуватимуть 17-річчя своїх єдиних неповнолітніх дітей, що залишилися, — близнюків Нокса та Вів'єн. Шайло вже 19. А прийомні діти, Меддокс, Пакс та Захара, старші за неї.
П’ятеро дітей зірки "Формули-1" виключили "Пітт" зі своїх імен. У Бреда погані стосунки з доньками та синами.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Команда Бреда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини Анджеліни Джолі Nouvel LLC, яка начебто використовується для обходу контрактних обмежень.
- Будинок Бреда Пітта пограбували троє невідомих осіб, вломившись до особняка пізно ввечері.
Крім того, Шайло Джолі вийшла на прогулянку в яскравому новому образі разом зі своєю близькою подругою Кеоні Роуз.