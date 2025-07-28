Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили роман: що їх повʼязує, — ЗМІ (відео)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі таємно зустрічається з Джонні Деппом, з яким свого часу знялася у фільмі "Турист". За чутками, знаменитості ходять на побачення, проте не поспішають афішувати свої стосунки.

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Як пише видання Geo News, актори пережили скандальні розлучення зі своїми колишніми Бредом Піттом та Ембер Герд, а ці моменти в особистому житті могли їх об'єднали.

За словами інсайдера, наразі пара приховує свої стосунки від громадськості і намагається таємно організовувати побачення.

"Їм вдається зустрічатися в Лондоні та Лос-Анджелесі так, щоб не привертати увагу, адже вони обидва дуже обережні і докладають великих зусиль, щоб залишатися непоміченими. Вони бачаться в приватних апартаментах, у шикарних ресторанах і клубах", — каже джерело.

Ба більше, вважається, що Джолі та Депп, які раніше працювали разом у фільмі "Турист", у минулому мали серйозні стосунки.

Трейлер фільму "Турист"

Інсайдери повідомили, що Депп сказав своїм друзям, що "він хотів би завести справжній роман з Енджі", додавши: "він роками підтримував її".

"Джонні був як версія Енджі – красивий і незалежний. Енджі — це той тип жінки, який подобається чоловікові. Вона неймовірно чуттєва, шанована та начитана", — додали вони.

Також кажуть, що Анджеліна Джолі "думає про нього дуже добре". Джерело зазначило: "Їм було дуже весело разом під час зйомок фільму "Турист", і вона сказала, що він дуже особливий хлопець — рідкісний вид п'янкого створіння, яке інтригує та надихає її на творчість".

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Більше того, вони також стверджували, що Анджеліна Джолі "зациклена" на Джонні Деппу, додавши: "Звичайно, він не найкращий холостяк у світі, але вона також не скидає його з рахунків".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Команда Бреда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію Джолі через звʼязки з росіянами.

Анджеліна Джолі викликала фурор серед пасажирів в аеропорту Мехіко, коли минулих вихідних вирушила звичайним комерційним рейсом до Веракруса.

Крім того, Фокус писав, який виглад має рідна донька акторки від Бреда Пітта.