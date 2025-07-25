Акторку першої величини помітили на борту літака серед інших пасажирів (відео)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі викликала фурор серед пасажирів в аеропорту Мехіко, коли минулих вихідних вирушила звичайним комерційним рейсом до Веракруса. Відео її появи в масах швидко розійшлося соціальними мережами.

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Разом з 50-річною Анджеліною Джолі очевидці помітили ще одну знаменитість першої величини — 58-річну Сальму Хайєк. Обидві зірки екрана обрали для подорожі зручний одяг. Хайєк поєднала білі спортивні штани зі светром у тон, а Джолі віддала перевагу кремовому топу.

Коли фанати підійшли до них з проханням про спільне фото, ті ввічливо відмовилися. Однак обидві охоче позували для камер, поки прогулювалися терміналом та обідали.

Обговорення у соцмережах

Присутність зірок першого класу на комерційному рейсі викликала жваві дискусії в соціальних мережах. Багато хто дуже здивувався, побачивши ці кадри.

"Чому в них немає приватного джета?" — запитав один з коментаторів. Інший жартівливо додав, що Хайєк, видно, могла б розмовляти зі своєю подругою протягом декількох днів.

Міцна дружба

Близькі стосунки між акторками зав’язалися під час роботи над фільмом "Вічні" у 2021 році. Три роки потому вони продовжили тісну співпрацю — Хайєк зіграла головну роль у стрічці "Без крові", яку створювала Джолі.

Анджеліна Джолі та Сальма Хайєк Фото: Getty

Раніше Сальма Хайєк розповідала про особливості їхньої дружби: "Ми робимо багато всього разом як родина. Проводимо час з дітьми, але також і наодинці".

Мексиканська акторка має 17-річну доньку Валентину, тоді як у Джолі виховує шістьох дітей віком від 17 до 23 років.

"Наш зв'язок дуже надихає. Подруга казала мені: "Життя однакове, чи ти смієшся, чи плачеш". І приємно мати подругу, з якою можна і сміятися, і плакати… і завжди відчувати себе в безпеці", — підкреслила Сальма, пояснюючи глибину їхніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Команда Бреда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини через звʼязки з росіянами.

Шайло Джолі виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку.

Крім того, Анджеліна Джолі дала рідкісний коментар про своїх дітей та розповіла про їхні захоплення.