Актрису первой величины заметили на борту самолета среди других пассажиров (видео)

Голливудская актриса Анджелина Джоли произвела фурор среди пассажиров в аэропорту Мехико, когда в минувшие выходные отправилась обычным коммерческим рейсом в Веракрус. Видео ее появления в массах быстро разошлось по социальным сетям.

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Вместе с 50-летней Анджелиной Джоли очевидцы заметили еще одну знаменитость первой величины — 58-летнюю Сальму Хайек. Обе звезды экрана выбрали для путешествия удобную одежду. Хайек сочетала белые спортивные штаны со свитером в тон, а Джоли отдала предпочтение кремовому топу.

Когда фанаты подошли к ним с просьбой о совместном фото, те вежливо отказались. Однако обе охотно позировали для камер, пока прогуливались по терминалу и обедали.

Обсуждение в соцсетях

Присутствие звезд первого класса на коммерческом рейсе вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях. Многие очень удивились, увидев эти кадры.

"Почему у них нет личного джета?" — спросил один из комментаторов. Другой шутливо добавил, что Хайек, видно, могла бы разговаривать со своей подругой в течение нескольких дней.

Крепкая дружба

Близкие отношения между актрисами завязались во время работы над фильмом "Вечные" в 2021 году. Три года спустя они продолжили тесное сотрудничество — Хайек сыграла главную роль в ленте "Без крови", которую создавала Джоли.

Анджелина Джоли и Сальма Хайек Фото: Getty

Ранее Сальма Хайек рассказывала об особенностях их дружбы: "Мы делаем много всего вместе как семья. Проводим время с детьми, но также и наедине".

Мексиканская актриса имеет 17-летнюю дочь Валентину, тогда как у Джоли воспитывает шестерых детей в возрасте от 17 до 23 лет.

"Наша связь очень вдохновляет. Подруга говорила мне: "Жизнь одинакова, смеешься ли ты или плачешь". И приятно иметь подругу, с которой можно и смеяться, и плакать... и всегда чувствовать себя в безопасности", — подчеркнула Сальма, объясняя глубину их отношений.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Команда Брэда Питта обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию его экс-супруги из-за связей с россиянами.

Шайло Джоли выглядела как вылитая копия своей знаменитой матери, когда вышла на прогулку.

Кроме того, Анджелина Джоли дала редкий комментарий о своих детях и рассказала об их увлечениях.