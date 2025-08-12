Дженніфер Еністон заговорила про зради Бреда Пітта та останні дні Меттью Перрі

56-річна американська акторка Дженніфер Еністон зробила рідкісну заяву про розлучення з Бредом Піттом 20 років тому. Після цього актор одружився з Анджеліною Джолі, та і цей союз не протривав довго.

Related video

Зірка культового серіалу "Друзі" дала інтервʼю Vanity Fair. Вона пригадала, як медіа на початку 2000-х активно писали про зради Пітта та їхній розрив.

Еністон назвала той період свого життя "любовним трикутником" і розкрила свій підхід до виживання: "Просто візьми себе в руки і продовжуй йти, дівчинко".

"Це було таке цікаве чтиво для людей. Якщо у них не було мильних опер, у них були таблоїди. Шкода, що це сталося, але це сталося. І як же я сприйняла це на особистий рахунок", — каже акторка.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт були одружені з 2000 по 2005 роки. Згодом в актора закрутився роман з Анджеліною Джолі, пара одружилася, проте дуже гучно розлучалася і досі продовжує судитися за спільні бізнеси.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт Фото: Скриншот

Смерть Меттью Перрі

Виявилося, що актори серіалу "Друзі" почали оплакувати свого колегу Меттью Перрі задовго до його смерті, оскільки той довго боровся зі своєю залежністю. За словами Еністон, друзі не полишали спроб допомогти колезі.

"Ми робили все, що могли, коли могли. Але нам здавалося, що ми вже давно оплакуємо Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була для нього дуже важкою. Хоч як це було важко для нас усіх і для шанувальників, частина мене вважає, що так краще. Я рада, що він позбувся того болю", — каже акторка.

Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року. Тіло актора було знайдене у джакузі в його будинку у Лос-Анджелесі. Спершу поліція не виявила ознак насильства чи передозування наркотиками. Повний токсикологічний аналіз розтину оприлюднили через кілька місяців. У крові знайшли кетамін та бупренорфін. Зірка "Друзів" роками боровся з наркозалежністю та алкоголізмом, про що розповідав у своїх інтерв’ю та мемуарах.

Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Особистий лікар Меттью Перрі Сальвадор Пласенсія зізнався в суді, що постачав зірці "Друзів" кетамін без медичного призначення.

Бред Пітт вивів у світ свою наречену Інес де Рамон, яка молодша за нього на майже 30 років.

Крім того, Педро Паскаль відреагував на чутки про свій роман з Дженніфер Еністон.