Дженнифер Энистон заговорила об изменах Брэда Питта и последних днях Мэттью Перри

56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон сделала редкое заявление о разводе с Брэдом Питтом 20 лет назад. После этого актер женился на Анджелине Джоли, но и этот союз не продлился долго.

Related video

Звезда культового сериала "Друзья" дала интервью Vanity Fair. Она вспомнила, как медиа в начале 2000-х активно писали об изменах Питта и их разрыве.

Энистон назвала тот период своей жизни "любовным треугольником" и раскрыла свой подход к выживанию: "Просто возьми себя в руки и продолжай идти, девочка".

"Это было такое интересное чтиво для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что это произошло, но это произошло. И как же я восприняла это на личный счет", — говорит актриса.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 годы. Впоследствии у актера закрутился роман с Анджелиной Джоли, пара поженилась, однако очень громко расставалась и до сих пор продолжает судиться за совместные бизнесы.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Скриншот

Смерть Мэттью Перри

Оказалось, что актеры сериала "Друзья" начали оплакивать своего коллегу Мэттью Перри задолго до его смерти, поскольку тот долго боролся со своей зависимостью. По словам Энистон, друзья не оставляли попыток помочь коллеге.

"Мы делали все, что могли, когда могли. Но нам казалось, что мы уже давно оплакиваем Мэттью, потому что его борьба с этой болезнью была для него очень тяжелой. Как бы это ни было трудно для нас всех и для поклонников, часть меня считает, что так лучше. Я рада, что он избавился от той боли", — говорит актриса.

Мэттью Перри умер в октябре 2023 года. Тело актера было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Сначала полиция не обнаружила признаков насилия или передозировки наркотиками. Полный токсикологический анализ вскрытия обнародовали через несколько месяцев. В крови нашли кетамин и бупренорфин. Звезда "Друзей" годами боролся с наркозависимостью и алкоголизмом, о чем рассказывал в своих интервью и мемуарах.

Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Личный врач Мэттью Перри Сальвадор Пласенсия признался в суде, что поставлял звезде "Друзей" кетамин без медицинского назначения.

Брэд Питт вывел в свет свою невесту Инес де Рамон, которая моложе его почти на 30 лет.

Кроме того, Педро Паскаль отреагировал на слухи о своем романе с Дженнифер Энистон.