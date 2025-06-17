Личный врач признался в суде: кто убил звезду "Друзей" Мэттью Перри

Личный врач покойного голливудского актера Мэттью Перри Сальвадор Пласенсия признался в суде, что поставлял звезде "Друзей" кетамин без медицинского назначения и даже иногда лично приезжал, чтобы сделать ему инъекцию.

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Как пишет The Guardian, на суде также раскрылись новые жуткие подробности, в частности переписка врача с его коллегой, еще одним обвиняемым в смерти актера Марком Чавесом, где они обсуждали возможность нажиться на зависимости Мэттью от запрещенных веществ.

Теперь Пласенсии грозит до 40 лет лишения свободы и 2 миллиона долларов штрафа.

"Интересно, сколько на этот раз заплатит этот идиот?", "Не хочу, чтобы он покупал кетамин у других", "Хотел бы я быть его помощником", — писали медики друг другу. Среди переписки также нашелся месседж от самого Мэттью, который просил Пласенсию поставить ему инъекцию, на что тот ответил: "Я дам вам первую дозу, если хотите, и оставлю все необходимое".

Мэттью Перри Фото: Getty Images

Умер Мэттью Перри: следствие до сих пор продолжается

Мэттью Перри — известный американский актер, который прославился ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья". Он годами боролся с наркозависимостью и алкоголизмом, о чем честно рассказывал в своих интервью и мемуарах.

28 октября 2023 года тело Перри было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Сначала полиция не обнаружила признаков насилия или передозировки наркотиками.

Полный токсикологический анализ вскрытия обнародовали через несколько месяцев. В крови нашли кетамин — вещество, которое используют в медицине как анестетик и которое также применяют в терапии депрессии. Также обнаружили бупренорфин — опиоид, который часто используют для лечения зависимости.

Официальная причина смерти: острая интоксикация кетамином в сочетании с другими факторами — болезнями сердца и воздействием высокой температуры в джакузи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Адвокат, который вел дело Перри, подчеркнул, что количество кетамина, которое принял актер перед смертью, значительно превышало рекомендованное врачами для лечения депрессии.

В связи с его смертью были обвинены пять человек, включая двух врачей, его личного помощника, который проживает вместе с ним, и предполагаемую наркоторговку, известную как "Королева кетамина".

Кроме того, Мэгги Уилер, известная по роли Дженис в сериале "Друзья", рассказала, что "имела знак из потустороннего мира" после смерти Мэттью Перри.