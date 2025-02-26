27 доз: стали известны новые детали смерти Мэттью Перри

Адвокат, который вел дело покойной звезды, подчеркнул, что количество кетамина, которое принял актер перед смертью, значительно превышало рекомендованную врачами для лечения депрессии.

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Спустя более года после смерти 54-летнего голливудского актера Мэттью Перри стали известны новые детали его гибели, пишет The Independent со ссылкой на документальный фильм "Мэттью Перри: Голливудская трагедия". За три последних дня жизни он получил 27 уколов кетамина.

По словам американского адвоката Мартина Эстрады, который курировал дело покойной знаменитости до ухода в отставку в январе, говорит, что все 27 доз были вне назначений терапии кетамином от тревожности и депрессии.

С тех пор в связи с его смертью были обвинены пять человек, включая двух врачей, его личного помощника, проживающего вместе с ним, и предполагаемой наркоторговки, известной как "Королева кетамина".

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в августе прошлого года, помощник Перри Кеннет Ивамаса и знакомый Перри Эрик Флеминг работали с двумя врачами Сальвадором Пласенсией и Марком Чавесом, чтобы закупить для Перри большие партии кетамина в период, предшествовавший его смерти от передозировки.

Однако "Королева кетамина" Джасвин Сангха обвиняется в поставке Перри кетамина, который в конечном итоге стал причиной его смерти.

По информации, изложенной в документах, Ивамаса дал Перри последние три дозы кетамина, купленные у Сангхи, с помощью игл, предоставленных Пласенсией, в день, когда актер был найден мертвым в джакузи.

"Доктор "Пласенсия очень ясно выразился в текстовых сообщениях… что он видел в этом возможность заработать много денег за короткий промежуток времени. И он якобы именно это и сделал", – говорит Эстрада.

28 октября 2023 года Перри получил первую дозу около 8:30 утра от Ивамасы. Вторая доза была сделана четыре часа спустя, а еще одну ему ввели примерно через 40 минут после этого. Об этом сказал Ивамаса в соглашении о признании вины.

"Вколите мне большую дозу", – сказал Перри помощнику, прежде чем попросить его приготовить ему джакузи. Сделав несколько поручений, Ивамаса вернулся домой и нашел Перри лицом вниз в воде.

Позже в тот же день, как говорится в обвинительном заключении, Сангха отправила Флемингу сообщение: "Удали все наши сообщения". Ивамаса также постарался избавиться от всех улик.

Оба доктора не признали себя виновными. Их судебные разбирательства назначены на 4 марта в Лос-Анджелесе.

Тем временем Ивамаса, Флеминг и доктор Чавес признали вину и ожидают вынесения приговора.

"Раньше мы называли эти вещи смертью от передозировки и больше обвиняли жертву. Больше мы так не делаем. Мы обвиняем наркоторговцев, продавцов наркотиков в том, что они пользуются проблемами наркозависимости, чтобы вызвать смерть или серьезные травмы, и именно поэтому мы возбуждаем эти дела. Главный вывод из этого дела заключается в том, что когда люди, вовлеченные в безрассудную деятельность, будь то торговля наркотиками или другая деятельность, становятся причиной смерти других, необходимо нести ответственность", – подчеркнул адвокат.

Ранее Фокус писал, что дом, где умер Мэттью Перри, охватил огонь во время пожара в Лос-Анджелесе.