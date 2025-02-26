27 доз: стали известны новые детали смерти Мэттью Перри
Адвокат, который вел дело покойной звезды, подчеркнул, что количество кетамина, которое принял актер перед смертью, значительно превышало рекомендованную врачами для лечения депрессии.
Спустя более года после смерти 54-летнего голливудского актера Мэттью Перри стали известны новые детали его гибели, пишет The Independent со ссылкой на документальный фильм "Мэттью Перри: Голливудская трагедия". За три последних дня жизни он получил 27 уколов кетамина.
По словам американского адвоката Мартина Эстрады, который курировал дело покойной знаменитости до ухода в отставку в январе, говорит, что все 27 доз были вне назначений терапии кетамином от тревожности и депрессии.
С тех пор в связи с его смертью были обвинены пять человек, включая двух врачей, его личного помощника, проживающего вместе с ним, и предполагаемой наркоторговки, известной как "Королева кетамина".
Согласно обвинительному заключению, обнародованному в августе прошлого года, помощник Перри Кеннет Ивамаса и знакомый Перри Эрик Флеминг работали с двумя врачами Сальвадором Пласенсией и Марком Чавесом, чтобы закупить для Перри большие партии кетамина в период, предшествовавший его смерти от передозировки.
Однако "Королева кетамина" Джасвин Сангха обвиняется в поставке Перри кетамина, который в конечном итоге стал причиной его смерти.
По информации, изложенной в документах, Ивамаса дал Перри последние три дозы кетамина, купленные у Сангхи, с помощью игл, предоставленных Пласенсией, в день, когда актер был найден мертвым в джакузи.
"Доктор "Пласенсия очень ясно выразился в текстовых сообщениях… что он видел в этом возможность заработать много денег за короткий промежуток времени. И он якобы именно это и сделал", – говорит Эстрада.
28 октября 2023 года Перри получил первую дозу около 8:30 утра от Ивамасы. Вторая доза была сделана четыре часа спустя, а еще одну ему ввели примерно через 40 минут после этого. Об этом сказал Ивамаса в соглашении о признании вины.
"Вколите мне большую дозу", – сказал Перри помощнику, прежде чем попросить его приготовить ему джакузи. Сделав несколько поручений, Ивамаса вернулся домой и нашел Перри лицом вниз в воде.
Позже в тот же день, как говорится в обвинительном заключении, Сангха отправила Флемингу сообщение: "Удали все наши сообщения". Ивамаса также постарался избавиться от всех улик.
Оба доктора не признали себя виновными. Их судебные разбирательства назначены на 4 марта в Лос-Анджелесе.
Тем временем Ивамаса, Флеминг и доктор Чавес признали вину и ожидают вынесения приговора.
"Раньше мы называли эти вещи смертью от передозировки и больше обвиняли жертву. Больше мы так не делаем. Мы обвиняем наркоторговцев, продавцов наркотиков в том, что они пользуются проблемами наркозависимости, чтобы вызвать смерть или серьезные травмы, и именно поэтому мы возбуждаем эти дела. Главный вывод из этого дела заключается в том, что когда люди, вовлеченные в безрассудную деятельность, будь то торговля наркотиками или другая деятельность, становятся причиной смерти других, необходимо нести ответственность", – подчеркнул адвокат.
Ранее Фокус писал, что дом, где умер Мэттью Перри, охватил огонь во время пожара в Лос-Анджелесе.