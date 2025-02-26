27 доз: стали відомі нові деталі смерті Меттью Перрі
Адвокат, який вів справу покійної зірки, наголосив, що кількість кетаміну, яку вжив актор перед смертю, значно перевищувала рекомендовану лікарями для лікування депресії.
Через понад рік після смерті 54-річного голлівудського актора Меттью Перрі стали відомі нові деталі його загибелі, пише The Independent з посиланням на документальний фільм "Меттью Перрі: Голлівудська трагедія". За три останні дні життя він отримав 27 уколів кетаміну.
За словами американського адвоката Мартіна Естради, який займався справою покійної знаменитості до відходу у відставку в січні, каже, що всі 27 доз були поза призначеннями терапії кетаміном від тривожності та депресії.
Відтоді у зв'язку з його смертю було звинувачено п'ятьох осіб, включно з двома лікарями, його особистим помічником, який проживає разом із ним, і ймовірною наркоторговкою, відомою як "Королева кетаміну".
Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим у серпні минулого року, помічник Перрі Кеннет Івамаса та знайомий Перрі Ерік Флемінг працювали з двома лікарями Сальвадором Пласенсією та Марком Чавесом, щоб закупити для Перрі великі партії кетаміну в період, що передував його смерті від передозування.
Однак "Королева кетаміну" Джасвін Сангха звинувачується в постачанні Перрі кетаміну, який зрештою став причиною його смерті.
За інформацією, викладеною в документах, Івамаса дав Перрі останні три дози кетаміну, куплені в Сангхи, за допомогою голок, наданих Пласенсією, у день, коли актора знайшли мертвим у джакузі.
"Доктор "Пласенсія" дуже ясно висловився в текстових повідомленнях... що він бачив у цьому можливість заробити багато грошей за короткий проміжок часу. І він нібито саме це і зробив", — каже Естрада.
28 жовтня 2023 року Перрі отримав першу дозу близько 8:30 ранку від Івамаси. Другу дозу було зроблено чотири години потому, а ще одну йому ввели приблизно через 40 хвилин після цього. Про це сказав Івамаса в угоді про визнання провини.
"Вколіть мені велику дозу", – сказав Перрі помічникові, перш ніж попросити його приготувати йому джакузі. Зробивши кілька доручень, Івамаса повернувся додому і знайшов Перрі обличчям вниз у воді.
Пізніше того ж дня, як ідеться в обвинувальному висновку, Сангха відправила Флемінгу повідомлення: "Видаліть усі наші повідомлення". Івамаса також постарався позбутися всіх доказів.
Обидва лікарі не визнали себе винними. Їхні судові розгляди призначено на 4 березня в Лос-Анджелесі.
Тим часом Івамаса, Флемінг і доктор Чавес визнали провину і очікують винесення вироку.
"Раніше ми називали ці речі смертю від передозування і більше звинувачували жертву. Більше ми так не робимо. Ми звинувачуємо наркоторговців, продавців наркотиків у тому, що вони користуються проблемами наркозалежності, щоб спричинити смерть або серйозні травми, і саме тому ми порушуємо ці справи. Головний висновок із цієї справи полягає в тому, що коли люди, залучені до нерозважливої діяльності, чи то торгівля наркотиками, чи інша діяльність, стають причиною смерті інших, необхідно нести відповідальність", — наголосив адвокат.
Раніше Фокус писав, що будинок, де помер Меттью Перрі, охопив вогонь під час пожежі в Лос-Анджелесі.