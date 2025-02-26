27 доз: стали відомі нові деталі смерті Меттью Перрі

Адвокат, який вів справу покійної зірки, наголосив, що кількість кетаміну, яку вжив актор перед смертю, значно перевищувала рекомендовану лікарями для лікування депресії.

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Через понад рік після смерті 54-річного голлівудського актора Меттью Перрі стали відомі нові деталі його загибелі, пише The Independent з посиланням на документальний фільм "Меттью Перрі: Голлівудська трагедія". За три останні дні життя він отримав 27 уколів кетаміну.

За словами американського адвоката Мартіна Естради, який займався справою покійної знаменитості до відходу у відставку в січні, каже, що всі 27 доз були поза призначеннями терапії кетаміном від тривожності та депресії.

Відтоді у зв'язку з його смертю було звинувачено п'ятьох осіб, включно з двома лікарями, його особистим помічником, який проживає разом із ним, і ймовірною наркоторговкою, відомою як "Королева кетаміну".

Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим у серпні минулого року, помічник Перрі Кеннет Івамаса та знайомий Перрі Ерік Флемінг працювали з двома лікарями Сальвадором Пласенсією та Марком Чавесом, щоб закупити для Перрі великі партії кетаміну в період, що передував його смерті від передозування.

Однак "Королева кетаміну" Джасвін Сангха звинувачується в постачанні Перрі кетаміну, який зрештою став причиною його смерті.

За інформацією, викладеною в документах, Івамаса дав Перрі останні три дози кетаміну, куплені в Сангхи, за допомогою голок, наданих Пласенсією, у день, коли актора знайшли мертвим у джакузі.

"Доктор "Пласенсія" дуже ясно висловився в текстових повідомленнях... що він бачив у цьому можливість заробити багато грошей за короткий проміжок часу. І він нібито саме це і зробив", — каже Естрада.

28 жовтня 2023 року Перрі отримав першу дозу близько 8:30 ранку від Івамаси. Другу дозу було зроблено чотири години потому, а ще одну йому ввели приблизно через 40 хвилин після цього. Про це сказав Івамаса в угоді про визнання провини.

"Вколіть мені велику дозу", – сказав Перрі помічникові, перш ніж попросити його приготувати йому джакузі. Зробивши кілька доручень, Івамаса повернувся додому і знайшов Перрі обличчям вниз у воді.

Пізніше того ж дня, як ідеться в обвинувальному висновку, Сангха відправила Флемінгу повідомлення: "Видаліть усі наші повідомлення". Івамаса також постарався позбутися всіх доказів.

Обидва лікарі не визнали себе винними. Їхні судові розгляди призначено на 4 березня в Лос-Анджелесі.

Тим часом Івамаса, Флемінг і доктор Чавес визнали провину і очікують винесення вироку.

"Раніше ми називали ці речі смертю від передозування і більше звинувачували жертву. Більше ми так не робимо. Ми звинувачуємо наркоторговців, продавців наркотиків у тому, що вони користуються проблемами наркозалежності, щоб спричинити смерть або серйозні травми, і саме тому ми порушуємо ці справи. Головний висновок із цієї справи полягає в тому, що коли люди, залучені до нерозважливої діяльності, чи то торгівля наркотиками, чи інша діяльність, стають причиною смерті інших, необхідно нести відповідальність", — наголосив адвокат.

Раніше Фокус писав, що будинок, де помер Меттью Перрі, охопив вогонь під час пожежі в Лос-Анджелесі.