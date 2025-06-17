Особистий лікар зізнався в суді: хто вбив зірку "Друзів" Меттью Перрі

Особистий лікар покійного голлівудського актора Меттью Перрі Сальвадор Пласенсія зізнався в суді, що постачав зірці "Друзів" кетамін без медичного призначення і навіть іноді особисто приїжджав, щоб зробити йому ін’єкцію.

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Як пише The Guardian, на суді також розкрилися нові моторошні подробиці, зокрема листування лікаря з його колегою, ще одним звинуваченим у смерті актора Марком Чавесом, де вони обговорювали можливість нажитися на залежності Меттью від заборонених речовин.

Тепер Пласенсії загрожує до 40 років позбавлення волі й 2 мільйони доларів штрафу.

"Цікаво, скільки цього разу заплатить цей ідіот?", "Не хочу, щоб він купував кетамін в інших", "Хотів би я бути його помічником", — писали медики одне одному. Серед листування також знайшовся меседж від самого Меттью, який просив Пласенсію поставити йому ін’єкцію, на що той відповів: "Я дам вам першу дозу, якщо хочете, і залишу все необхідне".

Меттью Перрі Фото: Getty Images

Помер Меттью Перрі: слідство досі триває

Меттью Перрі — відомий американський актор, який прославився роллю Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі". Він роками боровся з наркозалежністю та алкоголізмом, про що чесно розповідав у своїх інтерв’ю та мемуарах.

28 жовтня 2023 року тіло Перрі було знайдене у джакузі в його будинку у Лос-Анджелесі. Спершу поліція не виявила ознак насильства чи передозування наркотиками.

Повний токсикологічний аналіз розтину оприлюднили через кілька місяців. У крові знайшли кетамін — речовину, яку використовують у медицині як анестетик і яку також застосовують у терапії депресії. Також виявили бупренорфін — опіоїд, який часто використовують для лікування залежності.

Офіційна причина смерті: гостра інтоксикація кетаміном у поєднанні з іншими факторами — хворобами серця та впливом високої температури в джакузі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Адвокат, який вів справу Перрі, наголосив, що кількість кетаміну, яку вжив актор перед смертю, значно перевищувала рекомендовану лікарями для лікування депресії.

У зв'язку з його смертю було звинувачено п'ятьох осіб, включно з двома лікарями, його особистим помічником, який проживає разом із ним, і ймовірною наркоторговкою, відомою як "Королева кетаміну".

Крім того, Меггі Вілер, відома за роллю Дженіс у серіалі "Друзі", розповіла, що "мала знак з потойбіччя" після смерті Меттью Перрі.