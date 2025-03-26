Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон (фото, видео)

24 марта актеров заметили на свидании. После этого в сети активно заговорили о вероятности образования новой звездной пары.

Related video

49-летний американский актер Педро Паскаль отреагировал на слухи о своем романе с актрисой Дженнифер Энистон, 56. Об этом пишет E! News.

Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

24 марта звезд заметили на свидании, после чего в сети активно заговорили о вероятных романтических отношениях между знаменитым дуэтом. Какие между ними на самом деле отношения, Паскаль объяснил в комментарии E! News.

"Мы — друзья и ходили на ужин с общими друзьями. Так бывает", — сказал звезда "Игры престолов".

Свидание Дженнифер Энистон и Педро Паскаля

Папарацци заметили актерский дуэт в одном из ресторанов Западного Голливуда 24 марта. 56-летняя Дженнифер Энистон и 49-летний Педро Паскаль выходили из отеля Sunset Tower после ужина.

Отметим, что Дженнифер Энистон была замужем дважды: сначала за Брэдом Питтом, а впоследствии за Джастином Теру. Между тем Педро Паскаль ни разу не ходил под венец. И Педро, и Дженнифер держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Напомним, бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру в марте 2025 года сыграл свадьбу в Мексике со своей возлюбленной Николь Брайдон Блум.

Также Фокус писал о том, что Педро Паскаля и Дакоту Джонсон заметили за поцелуями на съемочной площадке фильма "Материалисты" в мае 2024 года.