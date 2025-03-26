Педро Паскаль відреагував на чутки про роман з Дженніфер Еністон (фото, відео)

24 березня акторів помітили на побаченні. Після цього в мережі активно заговорили про ймовірність утворення нової зіркової пари.

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49-річний американський актор Педро Паскаль відреагував на чутки про свій роман з акторкою Дженніфер Еністон, 56. Про це пише E! News.

Педро Паскаль відреагував на чутки про роман з Дженніфер Еністон

24 березня зірок помітили на побаченні, після чого в мережі активно заговорили про ймовірні романтичні стосунки між знаменитим дуетом. Які між ними насправді стосунки, Паскаль пояснив у коментарі E! News.

"Ми — друзі і ходили на вечерю зі спільними друзями. Так буває", — сказав зірка "Гри престолів".

Побачення Дженніфер Еністон та Педро Паскаля

Папараці помітили акторський дует в одному з ресторанів Західного Голлівуду 24 березня. 56-річна Дженніфер Еністон і 49-річний Педро Паскаль виходили з готелю Sunset Tower після вечері.

Зазначимо, що Дженніфер Еністон була одружена двічі: спочатку з Бредом Піттом, а згодом з Джастіном Теру. Тим часом Педро Паскаль жодного разу не ходив під вінець. І Педро, і Дженніфер тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Нагадаємо, колишній чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру в березні 2025 зіграв весілля в Мексиці зі своєю коханою Ніколь Брайдон Блум.

Також Фокус писав про те, що Педро Паскаля і Дакоту Джонсон помітили за поцілунками на знімальному майданчику фільму "Матеріалісти" у травні 2024.