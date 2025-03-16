Колишній чоловік Дженніфер Еністон зіграв таємне весілля в Мексиці

Джастін Теру знову одружився через вісім років після розлучення із зіркою серіалу "Друзі".

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Джастін Теру, зірка фільмів "Малхолланд Драйв" і "Джокер", а також колишній чоловік акторки Дженніфер Еністон, таємно одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум на пляжі в Тулумі, Мексика. Про це пише Daily Mail.

Весілля Джастіна Теру і Ніколь Брайдон Блум

53-річний Джастін і 30-річна Ніколь познайомилися ще в лютому 2023 року через спільних друзів.

"У нашого друга була вечірка в ресторані-барі. Перше враження було "вау". А потім мій друг, який був зі мною, сказав: "Це та сама". І я подумав: "Вона така приголомшлива", — згадував Теру на шоу Дрю Беррімор.

Вони дебютували в Instagram, опублікувавши селфі з весілля сестри-близнючки Ніколь у грудні 2023 року, а в червні 2024 року відвідали весілля Наомі Воттс і Біллі Крудапа в Мехіко.

Теру раніше говорив про те, що вважає за краще приховувати свої стосунки від громадськості.

Минулого року він розповів в інтерв'ю, що для нього "набагато веселіше не перебувати в публічних стосунках".

Джастін Теру і Ніколь Брайдон Блум Фото: Getty Images

Церемонія в Мексиці була тільки для найближчих друзів і рідних. Але відомо, що на ній був присутній улюблений пітбуль Теру на прізвисько Кума, якого він забрав із притулку для тварин, які зазнали урагану Гарві.

Джастін Теру і його пес Кума Фото: Instagram/justintheroux

Блум на церемонію одягла білу сукню з довгим шлейфом і фатою до підлоги. А Джастін Теру мав чудовий вигляд у білому смокінгу і чорних штанах.

Ніколь — акторка з Нью-Йорка, яка зіграла Керолайн Стайвесант у другому сезоні серіалу "Позолочений вік". Це її перша помітна роль. І Ніколь говорила, що дуже щаслива, бо їй подобається серіал "Абатство Даунтон" також створений Джуліаном Феллоузом.

Нагадаємо, Джастін Теру був одружений із зіркою "Друзів" Дженніфер Еністон з 2015 по 2018 рік. До цього вони три роки були заручені.

Джастін Теру і Дженніфер Еністон залишилися друзями Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон, яка до Теру була одружена з Бредом Піттом, так і не вийшла заміж після другого розлучення. Але нещодавно їй довелося спростовувати ймовірний роман із колишнім президентом США Бараком Обамою, шлюб якого, за чутками, перебуває на межі розлучення.