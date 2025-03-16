Бывший муж Дженнифер Энистон сыграл тайную свадьбу в Мексике

Джастин Теру снова женился через восемь лет после развода со звездой сериала "Друзья".

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Джастин Теру, звезда фильмов "Малхолланд Драйв" и "Джокер", а также бывший муж актрисы Дженнифер Энистон, тайно женился на актрисе Николь Брайдон Блум на пляже в Тулуме, Мексика. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба Джастина Теру и Николь Брайдон Блум

53-летний Джастин и 30-летняя Николь познакомились еще в феврале 2023 года через общих друзей.

"У нашего друга была вечеринка в ресторане-баре. Первое впечатление было "вау". А потом мой друг, который был со мной, сказал: "Это та самая". И я подумал: "Она такая потрясающая", — вспоминал Теру на шоу Дрю Бэрримор.

Они дебютировали в Instagram, опубликовав селфи со свадьбы сестры-близняшки Николь в декабре 2023 года, а в июне 2024 года посетили свадьбу Наоми Уоттс и Билли Крудапа в Мехико.

Теру ранее говорил о том, что предпочитает скрывать свои отношения от общественности.

В прошлом году он рассказал в интервью, что для него "гораздо веселее не состоять в публичных отношениях".

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум Фото: Getty Images

Церемония в Мексике была только для самых близких друзей и родных. Но известно, что на ней присутствовал любимый питбуль Теру по кличке Кума, которого он забрал из приюта для животных, подвергшихся урагану Харви.

Джастин Теру и его пес Кума Фото: Instagram/justintheroux

Блум на церемонию надела белое платье с длинным шлейфом и фатой до пола. А Джастин Теру выглядел великолепно в белом смокинге и черных брюках.

Николь — актриса из Нью-Йорка, сыгравшая Кэролайн Стайвесант во втором сезоне сериала "Позолоченный век". Это ее первая заметная роль. И Николь говорила, что очень счастлива, так как ей нравится сериал "Аббатство Даунтон" также созданный Джулианом Феллоузом.

Напомним, Джастин Теру был женат на звезде "Друзей" Дженнифер Энистон с 2015 по 2018 год. До этого они три года были обручены.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон остались друзьями Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон которая до Теру была замужем за Брэдом Питтом, так и не вышла замуж после второго развода. Но недавно ей пришлось опровергать предполагаемый роман с бывшим президентом США Бараком Обамой, брак которого, по слухам, находится на грани развода.