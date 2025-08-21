Неузнаваемый Брэд Питт вернулся к съемкам после смерти матери (фото)

61-летний американский актер Брэд Питт появился на работу на съемочной площадке своего последнего фильма через две недели после смерти матери.

Недавно актер вернулся к работе над сиквелом фильма "Однажды в Голливуде" и попал в объективы папарацци на съемочной площадке. Об этом пишет Daily Mail.

Питт работал над фильмом Дэвида Финчера "Приключения Клиффа Бута", продолжением оскароносного фильма "Однажды в Голливуде" для Netflix.

Бывшего мужа Анджелины Джоли видели в костюме 1970-х годов, который включал коричневую замшевую куртку, серые джинсы и ожерелье из белых ракушек. Актер, который носил коротко подстриженные волосы и бороду во время продвижения фильма "Формула 1" в начале этого лета, казалось, был в светлом парике и был чисто выбрит, за исключением усов.

Съемки, похоже, проходили в общественном месте, и охранники упорно работали, чтобы не дать очевидцам приблизиться к звезде.

Актер "вел себя как всегда профессионально, несмотря на эту личную трагедию", сообщил источник СМИ. Питт публично не упоминал о смерти своей матери Джейн в возрасте 84 лет, которая ушла из жизни 5 августа.

Брэд снова сыграет свою роль Клиффа Бута, избранного каскадера для телезвезды Леонардо Ди Каприо Рика Далтона, в фильме "Однажды... в Голливуде".

Ди Каприо не указан в актерском составе на странице шоу на IMDb, где сюжет описывается как демонстрирующий "больше предыстории Клиффа Бута в его новой роли голливудского каскадера".

