Брэд Питт купил особняк за 12 млн долларов: фото элитного жилья (фото)

Голливудский актер Брэд Питт расширил свою огромную империю недвижимости, приобретя особняк в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов (почти 500 миллионов гривен) у Дэйва Кьюнинга, гитариста рок-группы The Killers.

Бывший муж Анджелины Джоли заключил сделку по дому в испанском стиле в начале этого месяца, 5 августа, — в тот же день, когда его мать Джейн Этта Питт умерла в возрасте 84 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Бойцовский клуб" смог приобрести дом по цене ниже запрашиваемой, ведь Дэйв и его жена Эмили сначала выставили недвижимость на продажу за 13,99 млн долларов еще в июне.

Покупка состоялась через два месяца после того, как в июне в доме актера, расположенного в Лос-Фелиге, была совершена кража, и недавно были арестованы трое подозреваемых.

Новый особняк Питта в Голливуд-Хиллз состоит из шести спален, а также восьми ванных комнат.

Новый особняк Брэда Питта Фото: Daily Mail

Дом расположен в жилом комплексе Outpost Estates и предлагает живописные виды на Лос-Анджелес, а также Тихий океан. Кухня оснащена современной техникой и имеет современный дизайн с мраморными столешницами.

Новый особняк Брэда Питта Фото: Daily Mail

На втором этаже дома есть большой балкон, с которого также открывается вид на задний двор, где жильцы могут проводить время у открытого бассейна.

На улице также есть зона для барбекю и кухня, а также диван и шезлонги.

Кирпичная дорожка ведет к главному входу в особняк, который был построен еще в 1989 году. В особняке также есть деревянный пол и арочный коридор, который ведет к открытой гостиной и камину.

