Бред Пітт купив особняк за 12 млн доларів: фото елітного житла (фото)

Голлівудський актор Бред Пітт розширив свою величезну імперію нерухомості, придбавши особняк у Голлівуд-Гіллз за 12 мільйонів доларів (майже 500 мільйонів гривень) у Дейва К'юнінга, гітариста рок-гурту The Killers.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі уклав угоду щодо будинку в іспанському стилі на початку цього місяця, 5 серпня, – того ж дня, коли його мати Джейн Етта Пітт померла у віці 84 років. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Бійцівський клуб" зміг придбати будинок за ціною нижчою за запитувану, адже Дейв та його дружина Емілі спочатку виставили нерухомість на продаж за 13,99 млн доларів ще в червні.

Покупка відбулася через два місяці після того, як у червні в будинку актора, розташованого в Лос-Фелізі, було здійснено крадіжку, і нещодавно було заарештовано трьох підозрюваних.

Новий особняк Пітта в Голлівуд-Гіллз складається з шести спалень, а також восьми ванних кімнат.

Новий особняк Бреда Пітта Фото: Daily Mail

Будинок розташований у житловому комплексі Outpost Estates та пропонує мальовничі краєвиди на Лос-Анджелес, а також Тихий океан. Кухня оснащена сучасною технікою та має модерний дизайн з мармуровими стільницями.

Новий особняк Бреда Пітта Фото: Daily Mail

На другому поверху будинку є великий балкон, з якого також відкривається вид на задній двір, де мешканці можуть проводити час біля відкритого басейну.

На вулиці також є зона для барбекю та кухня, а також диван та шезлонги.

Цегляна доріжка веде до головного входу в особняк, який був побудований ще в 1989 році. У маєтку також є дерев'яна підлога та арочний коридор, який веде до відкритої вітальні та каміна.

