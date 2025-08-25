85-летнюю девушку Бонда не узнать: как она изменилась за 62 года (фото, видео)

85-летняя Ализа Гур была замечена в темно-синем наряде, добавив блеска бриллиантовыми серьгами и кольцом с блестками. Девушка Бонда удивила киноманов, когда ее "поймали" на камеры в будний день.

Звезда экрана, родившаяся в Израиле и ранее преуспевшая в кино, а также бывшая королевой конкурсов красоты, надела узорчатую бейсболку и солнцезащитные очки, пытаясь остаться инкогнито в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Sun.

Она продемонстрировала свой свежий, здоровый цвет лица, отказавшись от макияжа, и добавила немного блеска с помощью пары бриллиантовых сережек. Ализа также продемонстрировала огромное гламурное кольцо, прогуливаясь в своем темно-синем топе, брюках и кроссовках.

Кто такая Ализа Гур

Ализа Гур наиболее известна своей ролью в фильме о Джеймсе Бонде 1963 года "Из России с любовью". Бывшая мисс Израиль, эмигрировавшая в Соединенные Штаты в свои двадцать лет, использовала свою роль в фильме о Бонде как платформу для дальнейшего успеха в кино.

Она снялась в фильмах "Умничай" и "Дикий, дикий Запад". В 1967 году Гур снялась в ленте "Убить дракона", а через год — в фильме о вампирах "Рука ночи".

Ализа Гур Фото: The Sun

В фильме, где Шон Коннери сыграл культовую роль агента 007, ее увидели в сцене драки в Стамбуле. Ее героиня, цыганка Вида, и соперница Зора боролись за благосклонность одного и того же мужчины, который случайно оказался сыном шефа.

Ализа Гур в 2025 году Фото: The Sun

Как только Вида, казалось, одержала победу в первой драке — и была готова ударить Зору, которую играла Мартин Бесвик, стеклянной бутылкой — схватку прервал болгарский убийца.

В сценах шестидесятилетней давности у Ализы были темно-коричневые волнистые волосы.

Сцена драки в фильме

