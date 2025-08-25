Начал сниматься в 65 лет: умер звезда сериала "Клан Сопрано" (фото)

Американский актер Джерри Адлер ушел из жизни в возрасте 96 лет. Кроме детей, он оставил жену Джоан Лаксман, с которой прожил 31 год.

О смерти звезды экрана сообщила его семья в некрологе, а впоследствии подтвердило издание Page Six. Причину смерти Адлера пока не разглашают.

"Джерри Адлер умер 23 августа 2025 года в возрасте 96 лет. Джерри родился 4 февраля 1929 года и жил в Нью-Йорке", — написали родные покойного актера.

Впоследствии представитель Джерри Адлера сообщил, что тот "мирно умер во сне в Нью-Йорке". А его друг Фрэнк Дж. Райли показал совместные фото с актером в X.

"Великий актер, мой друг. Вы знаете его по одной из его культовых ролей в "Клан Сопрано", а также по множеству других ролей. Неплохо для человека, который начал сниматься только в 65 лет", — написал друг Адлера.

Джерри Адлер с друзьями Фото: X (Twitter)

Телезвезду "пережили четыре дочери — Алиса, Эми, Лора, Эмили". Кроме детей, Адлер также оставил жену Джоан Лаксман, с которой прожил 31 год.

Умер Джерри Адлер: что известно

Покойный актер начал свою театральную карьеру на Бродвее и был режиссером в оригинальной постановке легендарной пьесы "Моя прекрасная леди". В свое время он получил несколько телевизионных и киноролей, в частности в фильмах Вуди Аллена "Манхэттенское убийство" и Чарли Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Джерри Адлер Фото: X (Twitter)

Одной из самых выдающихся ролей актера стал персонаж Герман Хэш Рабкин, который был советником Тони Сопрано в культовом сериале "Клан Сопрано" от HBO.

