Умер звезда сериала "Клан Сопрано"

Последние 20 лет Ричард вместе с женой жил в Греции. Он скончался в больнице, однако что стало причиной его смерти, не уточняется.

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Последний день 2023 года ознаменовался новостью об еще одной смерти в киноиндустрии. Актер Ричард Романус, известный своими ролями в фильмах "Клан Сопрано", "Злые улицы" и "Хэви-метал", умер в возрасте 80 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на сына покойного, Роберта. Романус скончался еще 23 декабря, но СМИ узнали о его смерти спустя неделю.

Известно, что он умер в частной больнице в Волосе, Греция. Что стало причиной смерти, Роберт не уточнил.

Актер известен ролями крутых парней. В мегапопулярном сериале "Клан Сопрано" Романус воплотил образ Ричарда Ла Пенны, мужа доктора Дженнифер Мелфи. Он появился в четырех эпизодах с 1999 по 2002 год.

Ричард Романус Фото: sopranosaficionado/instagram

Среди других его заметных ролей – Майкл Лонго в фильме Мартина Скорсезе "Злые улицы" в 1973 году и роль таксиста Гарри Каньона в "Хэви-метале" в 1981 году. В телевизионном сезоне 1981-82 годов он получил повторяющуюся роль детектива-лейтенанта Чарли Ганзера в криминальном сериале ABC "Ударный отряд".

У Романуса остались сын Роберт, вторая жена, художник по костюмам, номинантка на "Оскар" Антея Силберт, и младший брат Роберт Романус.

Актер из семьи дантиста

Ричард родился в семье дантиста Раймонда Романоса родился 8 февраля 1943 года в Барреме, штат Вермонт, и вырос в Вест-Хартфорде (Коннектикут).

Он получил степень бакалавра философии в 1964 году в Университете Ксавьера в Цинциннати (Огайо).

Проучившись год на юридическом факультете, Романус изменил свою карьеру и стал актером в нью-йоркском Карнеги-холле, где обучался вместе с Ли Страсбергом.

В 1967 году актер женился на Тине Больманн, и у них родился сын. Спустя 13 лет, в 1980 году, пара развелась. В 2004 году Романус женился второй раз, и его избранницей стала Антея Сильберт.

Переехав с женой в греческий город Скиатос два десятилетия назад, Романус переключил свое внимание на писательство и в 2011 году опубликовал свои мемуары "АКТ III". Год спустя книга вошла в шорт-лист Международной премии Rubery Book Award.

Он также написал два романа, действие которых происходит в стране: "Хризалис" в 2011 году и "Эхо Матулы" в 2014 году.

Пара спродюсировала два телефильма Lifetime: "Отказ от призрака" и "Если ты веришь", получив за последний номинацию на премию WGA за оригинальную длинную форму.

Интересный факт

Знаменитая сцена Романуса в фильме "Злые улицы" (1973) с Робертом Де Ниро, сыгравшим Джонни Чивелло, произошла в предпоследний день съемок. Режиссер Скорсезе вспомнил этот момент в книге Энди Дугана 2011 года "Неприкасаемые: Роберт Де Ниро".

"Что-то произошло между Бобби и Ричардом, потому что враждебность между ними в этой сцене реальна, и я сыграл на этом. Они действовали друг другу на нервы до такой степени, что, я думаю, они действительно хотели убить друг друга. Я продолжал снимать дубль за дублем, где Бобби выкрикивал все эти оскорбления, в то время как съемочная группа очень расстраивалась".

Сцена из "Злых улиц", ставшая легендарной

Сам Романус вспоминал, что Де Ниро разозлился:

"Смеясь, я спасал лицо. Он думал, что я должен злиться, но он не мог контролировать мою реакцию. Иногда реакция, которую вы получаете от своего актерского партнера, не та, которую вы хотите. Тогда вам просто нужно отреагировать на это. Но в этой сцене я органично рассмеялся".

Ранее Фокус писал о смерти Камара де лос Рейеса, актера, сыгравшего харизматичного злодея в Call Of Duty.