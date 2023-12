Умер Камар де лос Рейес, актер сыгравший харизматичного злодея в Call Of Duty

Актеру, который прославился ролью злодея Рауля Менендеса в популярной серии игр, было 56 лет.

Умер Камар де лос Рейес, звезда сериалов "Одна жизнь, чтобы жить" и "Сонная лощина", а также исполнитель роли злодея Рауля Менендеса в популярной серии игр Call Of Duty. Актер долгое время страдал от рака. О его смерти сообщила его семья. Об этом пишет CBS news.

Актер умер в Лос-Анджелесе в канун Рождества после непродолжительной борьбы с раком. Остается неясным, с каким типом рака боролся Камар и даже когда он был диагностирован, поскольку, похоже, эти подробности держались в тайне.

Камар де лос Рейес Фото: Getty Images

Уроженец Пуэрто-Рико прославился, прежде всего, ролью Антонио Веги в сериале ABC "Одна жизнь, чтобы жить". Он снимался с 1995 по 1998 гг. А потом вернулся в 2000 году и снимался 13 лет.

Также он появлялся в таких популярных детективных сериалах, как "Закон и порядок", "Скорая помощь", "C.S.I.: Майами", "Касл" и многих других.

Но зенитом его славы стала роль харизматичного злодея Рауля Менендеса в популярной серии игр Call Of Duty.

Рауль Менендес в игре Call of Duty: Black Ops II Фото: Скриншот

Менендеса Камар играл в нескольких различных играх, включая Call of Duty: Black Ops II 2012 года, Call of Duty: Black Ops 4 2018 года, Call of Duty: Mobile 2019 года и Call of Duty: Vanguard 2021 года.

Его персонажем был никарагуанский торговец оружием и террорист, питавший крайнюю ненависть к США.

Камар называл эту работу "удивительным опытом".

У актера осталась жена Шерри Саум и сыновья-близнецы. А также сын Кейлен от предыдущих отношений.

