Почав зніматися в 65 років: помер зірка серіалу "Клан Сопрано" (фото)

Американський актор Джеррі Адлер пішов із життя у віці 96 років. Окрім дітей, він залишив дружину Джоан Лаксман, з якою прожив 31 рік.

Related video

Про смерть зірки екрану повідомила його родина в некролозі, а згодом підтвердило видання Page Six. Причину смерті Адлера поки не розголошують.

"Джеррі Адлер помер 23 серпня 2025 року у віці 96 років. Джері народився 4 лютого 1929 року та жив у Нью-Йорку", — написали рідні покійного актора.

Згодом представник Джеррі Адлера повідомив, що той "мирно помер уві сні у Нью-Йорку". А його друг Френк Дж. Райлі показав спільні фото з актором в X.

"Великий актор, мій друг. Ви знаєте його за однією з його культових ролей у "Клан Сопрано", а також за безліччю інших ролей. Непогано для людини, яка почала зніматися тільки у 65 років", — написав друг Адлера.

Джеррі Адлер з друзями Фото: X (Twitter)

Телезірку "пережили чотири доньки — Аліса, Емі, Лора, Емілі". Окрім дітей, Адлер також залишив дружину Джоан Лаксман, з якою прожив 31 рік.

Помер Джеррі Адлер: що відомо

Покійний актор розпочав свою театральну кар'єру на Бродвеї та був режисером в оригінальній постановці легендарної п'єси "Моя прекрасна леді". Свого часу він отримав кілька телевізійних та кіноролей, зокрема у фільмах Вуді Аллена "Мангеттенське вбивство" та Чарлі Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Джеррі Адлер Фото: X (Twitter)

Однією з найвизначніших ролей актора став персонаж Герман Хеш Рабкін, який був радником Тоні Сопрано в культовому серіалі "Клан Сопрано" від HBO.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка серіалу "Клан Сопрано" Дреа де Маттео похвалила OnlyFans за те, що ресурс "врятував їй життя".﻿

Наприкінці 2023 року помер актор "Клану Сопрано" Річард Романус.

Крім того, пішов із життя естрадний співак Ярослав Євдокимов, який виконував пісню "Фантазер".