Помер виконавець хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов: що він казав про війну

Пішов із життя радянський, білоруський і російський естрадний співак Ярослав Євдокимов, який народився в Україні і був відомий своєю позицією проти путінського режиму. Його пісню "Фантазер" чули мільйони людей.

Останні роки Євдокимов жив в Італії, де боровся з важкою хворобою. Йому діагностували рак легенів. Про смерть музиканта на 79-му році життя на сторінці у Facebook повідомила його дружина Ірина Кропивницька.

"Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості великого артиста, за увагу та оплески! Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили та віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма!" — написала жінка.

Як відомо, хвороба співака дала метастази, які посилили перебіг захворювання. Півтора року тому Євдокимова прооперували. ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, похорон і прощання відбудуться в Мінську, де він начебто і помер. Там у виконавця хіта "Фантазер" живе донька.

Ярослав Євдокимов: позиція щодо війни

Відомо, що музикант відкрито засудив війну РФ проти України.

Ще у 2017 році артист публічно звинуватив російську владу в розв'язанні війни: "Я вважаю, що це трагедія страшна. Я звинувачую в усьому Кремль, Путіна, гоп-компанію кремлівську. Українці їм ніколи цього не пробачать. Вони погубили молоді життя…. За що?… Що, їм Донбас потрібен? Крим потрібен?".

Виконавець народився в Рівному. Його кар'єра розпочалася у 1970-х роках. А велика популярність до Євдокимова прийшла після виконання ліричної балади "Фантазер". Ця пісня стала візитною карткою співака та одним із символів радянської естради.

