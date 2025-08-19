Смерть Кузьми могли підлаштувати: Дьомін розповів деталі фатального ДТП з музикантом

Аварія, яка забрала життя Кузьми Скрябіна у лютому 2015 року, стала шоком для всієї України. Проте з роками навколо трагедії з’явилося чимало версій і свідчень, що підживлюють дискусії про справжні причини загибелі музиканта.

Related video

"Смерть Кузьми була підлаштована", — заявив ведучий і блогер Слава Дьомін, розпочавши випуск про ймовірні версії загибелі музиканта. Далі він нагадує, що 1 лютого 2015 року гурт "Скрябін" дав концерт у Кривому Розі. Цей виступ став останнім для Кузьми. Друзі згадували, що того вечора в його поведінці відчувалася певна напруга, а сам Андрій несподівано просив у всіх вибачення.

Загибель Кузьми Скрябіна: нещасний випадок чи підлаштоване ДТП?

Вранці 2 лютого на трасі біля села Лозуватка Дніпропетровської області автомобіль Кузьми зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Йому було лише 46 років. Поховали артиста на кладовищі у Брюховичах біля Львова.

У машині разом із Кузьмою була колишня арт-директорка гурту Ольга Любаченко. Вона відмовилася коментувати деталі аварії і давати свідчення. Згодом, у своїх публічних дописах, вона лише дякувала Кузьмі за роль у її житті.

Мати Андрія, Ольга Михайлівна, одразу після трагедії просила не спекулювати на темі смерті сина, наполягаючи, що це був нещасний випадок. Проте згодом вона зізналася, що сумнівається у версії випадкової аварії. За її словами, пасажирка автомобіля начебто казала близьким, що під час гальмування в машині не спрацювали ані гальма, ані ABS.

Додаткових загадок додає й розслідування журналістів. Через кілька років після ДТП знайшли свідка, який стверджував, що аварію могли підлаштувати, а на місці був ще один автомобіль — Honda, яка начебто заблокувала рух машини Кузьми. Втім, у матеріалах справи свідчень цієї людини не було.

Попри роки, питання щодо обставин загибелі Кузьми досі залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

17 серпня Андрій Кузьменко міг би відзначати своє 57-річчя. На згадку про батька його донька Марія-Барбара поділилася архівним сімейним фото.

Анатолій Анатоліч показав готель, де останню ніч провів Кузьма.

Крім того, у квітні 2024 року в мережі поширилося архівне відео з Кузьмою Скрябіним 1989 року. Це дебютний кліп гурту "Скрябін" на пісню "Чуєш біль".