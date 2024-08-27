Влучила російська ракета: Анатолій Анатоліч показав готель, де останню ніч провів Кузьма Скрябін

Анатолій Анатоліч показав кадри з готелю Аврора, який вночі обстріляла російська армія.

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Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч емоційно відреагував на обстріл російською армією міста Кривий Ріг, з якого він родом, який відбувся сьогодні, 26 серпня. Свою реакцію він опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, телеведучий написав за готель Аврора, в який влучила російська ракета. Через влучання було зруйновано частину будівлі. Є постраждалі та загиблі.

Шоумен написав, що Аврора — це не просто готель, а важлива частина міста. Адже, за його словами, це перший крутий та сучасний готель, який свого часу зʼявився в Кривому.

"Тут зупинялися всі зірки(і російські зокрема, які зараз відкрито підтримують війну). Тут свою останню ніч життя провів Андрій Кузьменко. Вранці він виїхав на Київ і… Тут я селив друзів, які приїжджали в Кривий Ріг. Бо це на 95 Кварталі. Тут я часто зупинявся, коли бував у рідному місті", — написав Анатоліч.

У публікації шоумен показав підбірку архівних відео, пов’язаних з цим готелем, і номер, в якому він жив і в який влучила ракета.

"Знову загиблі. Знову терористи показують свою суть. Це вже не викликає подиву. Тільки злість і скорботу по людях", — резюмував телеведучий.

Реакція підписників на обстріл Кривого Рогу

Під дописом шоумена його підписники також висловили свою реакцію на обстріли: "Жах. Навіть не знала, що це таке знакове місце для Кривого Рогу. У нас в Запоріжжі теж всі самі красиві і сучасні місця знищені ракетами — ресторан-готель СанРайз, ТЦ Аврора, готельний комплекс Рейкарц, комплекс Белуччі (правда його відновили), новий красивий сучасний Аеропорт. Не кажу вже скільки разів прилітало по заводах, по Дніпрогесу. Це все просто страшний сон наяву", "Просто бракує слів… Мій Кривий Ріг. Це було так близько. Наш рідний 95кв… А тепер там буде болючий пам’ятник… Рашисти — найбільше зло планети", "Уроди, мало того що вчора був для всієї України важкий день, емоції були шикарні, а уночі то взагалі жах, ми з дітьми були в коридорі за 10 секунд, це місце біля нас недалеко. А мені запам’ятався готель, тому що у нас з чоловіком в 2005 році там було весілля".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатолій Анатоліч порівняв Лілію Ребрик із Джо Байденом.

Крім цього, Фокус писав, що діти Анатолія Анатоліча вчатся у приватних закладах, які коштують майже 3 тисячі доларів на місяць.