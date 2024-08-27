Попала российская ракета: Анатолий Анатолич показал отель, где последнюю ночь провел Кузьма Скрябин

Анатолий Анатолич показал кадры из отеля Аврора, который ночью обстреляла российская армия.

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Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально отреагировал на обстрел российской армией города Кривой Рог, из которого он родом, который состоялся сегодня, 26 августа. Свою реакцию он опубликовал у себя на странице в Инстаграм.

В частности, телеведущий написал за отель Аврора, в который попала российская ракета. Из-за попадания была разрушена часть здания. Есть пострадавшие и погибшие.

Шоумен написал, что Аврора — это не просто отель, а важная часть города. Ведь, по его словам, это первый крутой и современный отель, который в свое время появился в Кривом.

"Здесь останавливались все звезды (и российские в частности, которые сейчас открыто поддерживают войну). Здесь свою последнюю ночь жизни провел Андрей Кузьменко. Утром он выехал на Киев и... Здесь я селил друзей, которые приезжали в Кривой Рог. Потому что это на 95 Квартале. Здесь я часто останавливался, когда бывал в родном городе", — написал Анатолич.

В публикации шоумен показал подборку архивных видео, связанных с этим отелем, и номер, в котором он жил и в который попала ракета.

"Опять погибшие. Опять террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям", — резюмировал телеведущий.

Реакция подписчиков на обстрел Кривого Рога

Под постом шоумена его подписчики также выразили свою реакцию на обстрелы: "Ужас. Даже не знала, что это такое знаковое место для Кривого Рога. У нас в Запорожье тоже все самые красивые и современные места уничтожены ракетами — ресторан-отель СанРайз, ТЦ Аврора, гостиничный комплекс Рейкарц, комплекс Белуччи(правда его восстановили), новый красивый современный Аэропорт. Не говорю уже сколько раз прилетало по заводам, по Днепрогэсу. Это все просто страшный сон наяву", "Просто не хватает слов... Мой Кривой Рог. Это было так близко. Наш родной 95кв... А теперь там будет болезненный памятник... Рашисты — самое большое зло планеты", "Уроды, мало того что вчера был для всей Украины тяжелый день, эмоции были шикарные, а ночью то вообще ужас, мы с детьми были в коридоре за 10 секунд, это место у нас недалеко. А мне запомнился отель потому что у нас с мужем в 2005 году там была свадьба".

Напомним, ранее мы писали, что Анатолий Анатолич сравнил Лилию Ребрик с Джо Байденом.

Кроме этого, Фокус писал, что дети Анатолия Анатолича учатся в частных заведениях, которые стоят почти 3 тысячи долларов в месяц.