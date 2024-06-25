Діти Анатолія Анатоліча вчатся у приватних закладах, які коштую майже 3 тисячі доларів на місяць

Анатолій Анатоліч зізнався, що його родина в місяць витрачає приблизно 200 тисяч гривень, більша частина з яких іде на навчання дітей.

39-річний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч заявив, що на навчання дітей в місяць витрачає майже 3 тисячі доларів. Про це він заявив в інтерв’ю Аліни Пичик.

Зокрема, телеведучий наголосив, що основний сімейний бюджет йде на навчання трьох дітей — 13-річної Аліси, 11-річної Лоліти та 3-річного сина Ніла. Всі троє дітей телеведучого навчаються у приватних навчальних закладах. Як виявилося, вартість навчання дівчат в школі, а сина в садочку в місяць обходиться для родини Анатоліча у 110 тисяч гривень (орієнтовно 2,7 тисячі доларів за теперішнім курсом долара).

Анатолій Анатоліч наголосив, що це сума суто за навчання дітей, не враховуючи логістику, харчування дітей в школі і, звісно, одяг.

Телеведучий зізнався, що загалом в місяць родина витрачає приблизно п’ять тисяч доларів на потреби усіх п’ятьох членів родини Анатолія Анатоліча. Шоумен зазначив, що загалом його влаштовують ціни на життя в українській столиці, адже, іронічно підкреслив Анатоліч, могло б бути і гірше.

Варто зауважити, що раніше телеведучий зізнався, що його доходи в місяць ледве перекривають місячні витрати родини. Причиною цьому стала повномасштабна війна, через яку телеведучий втратив контракти і у нього зменшилась кількість джерел доходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатолія Анатоліча з шостого разу направили на ВЛК. Телеведучий протягом пів року не міг стати на облік в ТЦК і отримати хоча б тимчасовий військовий квиток. Через відсутність документу Анатоліча одного разу навіть оштрафували.