Смерть Кузьмы могли подстроить: Демин рассказал детали фатального ДТП с музыкантом

Авария, которая унесла жизнь Кузьмы Скрябина в феврале 2015 года, стала шоком для всей Украины. Однако с годами вокруг трагедии появилось немало версий и свидетельств, подпитывающих дискуссии об истинных причинах гибели музыканта.

Related video

"Смерть Кузьмы была подстроена", — заявил ведущий и блогер Слава Демин, начиная рассказ о вероятных версиях гибели музыканта. Далее он напоминает, что 1 февраля 2015 года группа "Скрябин" дала концерт в Кривом Роге. Это выступление стало последним для Кузьмы. Друзья вспоминали, что в тот вечер в его поведении чувствовалось определенное напряжение, а сам Андрей неожиданно просил у всех прощения.

Гибель Кузьмы Скрябина: несчастный случай или подстроенное ДТП?

Утром 2 февраля на трассе возле села Лозоватка Днепропетровской области автомобиль Кузьмы столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант погиб на месте. Ему было всего 46 лет. Похоронили артиста на кладбище в Брюховичах возле Львова.

В машине вместе с Кузьмой была бывшая арт-директор группы Ольга Любаченко. Она отказалась комментировать детали аварии и давать показания. Впоследствии, в своих публичных сообщениях, она только благодарила Кузьму за роль в ее жизни.

Мать Андрея, Ольга Михайловна, сразу после трагедии просила не спекулировать на теме смерти сына, настаивая, что это был несчастный случай. Однако впоследствии она призналась, что сомневается в версии случайной аварии. По ее словам, пассажирка автомобиля якобы говорила близким, что во время торможения в машине не сработали ни тормоза, ни ABS.

Дополнительных загадок добавляет и расследование журналистов. Через несколько лет после ДТП нашли свидетеля, который утверждал, что аварию могли подстроить, а на месте был еще один автомобиль — Honda, которая якобы заблокировала движение машины Кузьмы. Впрочем, в материалах дела показаний этого человека не было.

Несмотря на годы, вопрос об обстоятельствах гибели Кузьмы до сих пор остается открытым.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

17 августа Андрей Кузьменко мог бы отмечать свое 57-летие. В память об отце его дочь Мария-Барбара поделилась архивным семейным фото.

Анатолий Анатолич показал отель, где последнюю ночь провел Кузьма.

Кроме того, в апреле 2024 года в сети распространилось архивное видео с Кузьмой Скрябиным 1989 года. Это дебютный клип группы "Скрябин" на песню "Чуєш біль".