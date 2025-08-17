Кузьме сегодня могло бы исполниться 57: дочь Скрябина показала трогательное архивное фото с отцом

Сегодня, 17 августа, украинский певец и фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) мог бы отмечать свое 57-летие. В память об отце его дочь Мария-Барбара поделилась архивным семейным фото.

Андрей Кузьменко трагически погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, когда возвращался с выступления в Кривом Роге в Киев. Несмотря на годы, память о музыканте жива среди поклонников и родных.

В своем Instagram Мария-Барбара опубликовала детскую фотографию: на ней она сидит на коленях у отца с игрушкой в руках, а Кузьма нежно обнимает дочь и улыбается. Под фото девушка поздравила папу с днем рождения.

"С днем рождения, самый лучший папа", — написала дочь.

Мария-Барбара поздравила папу с днем рождения Фото: Instagram

Мария-Барбара — это единственный ребенок певца Кузьмы, который родился в браке со Светланой Бабийчук. Девушка работает врачом-дерматовенерологом, косметологом. В частности, она открыла Instagram-магазин, в котором продает продукты для лица и волос. А на ее личной странице более 19 тысяч подписчиков.

Дочь Скрябина замужем. Ее мужа зовут Виктор. Они учились в одном университете, но познакомились в социальных сетях. Пара поженилась в 2019 году.

