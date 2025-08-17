Кузьмі сьогодні могло б виповнитись 57: донька Скрябіна показала зворушливе архівне фото з батьком

Сьогодні, 17 серпня, український співак та фронтмен гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) міг би відзначати своє 57-річчя. На згадку про батька його донька Марія-Барбара поділилася архівним сімейним фото.

Related video

Андрій Кузьменко трагічно загинув у ДТП 2 лютого 2015 року, коли повертався з виступу у Кривому Розі до Києва. Попри роки, пам’ять про музиканта жива серед шанувальників та рідних.

У своєму Instagram Марія-Барбара опублікувала дитячу світлину: на ній вона сидить на колінах у батька з іграшкою в руках, а Кузьма ніжно обіймає доньку та усміхається. Під фото дівчина привітала тата з днем народження.

"З днем народження, найкращий тато", — написала дочка.

Марія-Барбара привітала тата з днем народження Фото: Instagram

Донька Кузьми: що відомо про дітей Скрябіна

Марія-Барбара – це єдина дитина співака Кузьми, яка народилась у шлюбі з Світланою Бабійчук. Дівчина працює лікарем-дерматовенерологом, косметологом. Зокрема, вона відкрила Instagram-магазин, в якому продає продукти для обличчя та волосся. А на її особистій сторінці понад 19 тисяч підписників.

Донька Скрябіна одружена. Її чоловіка звати Віктор. Вони навчались в одному університеті, але познайомились у соціальних мережах. Пара одружилася в 2019 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав. що:

Донька Скрябіна відвідала могилу батька в роковини його загибелі.

У квітні 2024 року в мережі поширилося архівне відео з Кузьмою Скрябіним 1989 року. Це дебютний кліп гурту "Скрябін" на пісню "Чуєш біль".

Крім того, Анатолій Анатоліч показав готель, де останню ніч провів Кузьма Скрябін.