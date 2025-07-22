"У голові не вкладається": померла 42-річна українська акторка Анастасія Добриніна

Пішла у засвіти провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анастасія Добриніна. Артистка присвятила сцені все своє життя — вона грала в театрі понад 20 років.

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42-річна зірка театру Франка відійшла у вічність, залишивши після себе чимало зіграних ролей, які безумовно запам’ятаються глядачеві. Про втрату повідомили на офіційній сторінці театру в Facebook. Причини смерті артистки поки що не розголошуються.

"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зросла на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щире співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", — йдеться в повідомленні.

У театрі Франка повідомили про смерть Анастасії Добриніної Фото: Facebook

Анастасія Добриніна народилася в Києві у відомій театральній родині. Її дідусь Анатолій Пономаренко був актором, батько В'ячеслав Добринін протягом тривалого часу також виступав на сцені, а мама Наталія Пономаренко й досі завідує літературною частиною театру.

Найяскравіші ролі

Театральне покликання проявилося у дівчини дуже рано — у семирічному віці вона вперше вийшла на сцену театру Франка, зігравши у ролі вистави "Тев’є-Тевель". У 2004 році майбутня актриса закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і відразу приєдналася до трупи театру Франка.

Анастасія Добриніна зіграла у низці постановок Фото: Facebook Анастасія Добриніна зіграла у низці постановок Фото: Facebook

Глядач запам’ятає Анастасію Добриніну численними ролями: баби Палажки в класичній виставі "Кайдашева сім'я", Фаншетті у "Весіллі Фігаро", Марії у "Незрівнянному", Параскеви Митрівни в "Комедії на руїнах" та багатьох інших постановках, які стали окрасою репертуару театру.

Згадки колег і друзів

Цю новину одним з перших прокоментував колишній міністр культури, а нині — художній керівник театру ім. Франка Євген Нищук. "Шокувальна новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди в наших серцях, спогадах, світлинах", — написав він.

Анастасія Добриніна залишивши після себе чимало зіграних ролей Фото: Facebook

Про втрату висловились й друзі, колеги, а також шанувальники творчості акторки.

"Який жах! Настя! У голові не вкладається це горе. Співчуття мамі Насті пані Наталі, рідним, друзям та колективу. Світла памʼять Насті", — прокоментувала Юлія Самборська;

"Невимовний біль і сум, бо з Настенькою нас так поєднала "Самотня леді" і її дванадцять років самовідданої роботи в цій виставі, такій дорогій для нас, хто був причетний до її появи і довгого сценічного життя, але ж неї було ще чимало і інших прекрасних робіт, сприймаю це і як особисту втрату, зберігатиму найсвітлішу пам'ять про неї і сумуватиму, Наталі мої найщиріші співчуття, тримайся, дорога, у тебе була чудова доня", — додав професор Василь Неволов;

Висловися й Павло Піскун, Заслужений артист України: "Боляче читати це… світлої памʼяті, майже в кожній виставі ми працювали разом, скільки зіграно, проведено часу в репетиціях виставах поза сценою, гастролей… дуже шкода, ще багато могла б зробити і прожити… співчуття колегам, рідним, мамі, дуже болісна втрата, вона була хорошим партнером, другом і людиною, згадую лише хороше".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На війні в Україні загинув російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов.

10 липня внаслідок нещасного випадку в Парижі загинув французький актор азійського походження Бан Гей Мін. 44-річний артист, відомий за ролями у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф", впав з балкона свого будинку, намагаючись дістати мобільний телефон.

Крім того, у перші роковини смерті Шеннен Доерті її колеги по серіалу "Всі жінки — відьми" згадали про акторку в своїх соціальних мережах.