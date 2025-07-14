Роковини смерті Шеннен Доерті: який вигляд мала зірка серіалу "Всі жінки — відьми" в останні дні
Колеги покійної акторки з культового серіалу опублікували дописи з архівними фотографіями та спогадами про подругу, яка боролася з раком протягом восьми років.
У перші роковини смерті Шеннен Доерті її колеги по серіалу "Всі жінки — відьми" згадали про акторку в своїх соціальних мережах. Роуз Макгоуен, Голлі Марі Комбс, а також Сара Мішель Геллар поділилися рідкісними фотографіями та особистими історіями. Що саме вони написали про зірку Голлівуду, — розповідає Фокус.
Голлі Марі Комбс, яка дружила з Доерті понад 20 років, поділилася чорно-білим знімком артистки та подякувала фанатам за їхню пам'ять про покійну подругу.
"Минув рік, але для мене це як хвилина. Ти, як і раніше, освітлюєш шлях для багатьох. І багато хто сумує за тобою. Дякую всім, хто зробив пост #shandosunday, помолився або просто згадав про неї. Вона була б дуже рада", — поділилася Комбс.
Акторка також опублікувала кадр з лікарні, де Доерті до останнього боролась за життя.
Архівні фото на згадку
Роуз Макгоуен, яка виконувала роль сестри Пейдж після того, як Доерті покинула проєкт, опублікувала рідкісні знімки, зроблені на піку кар'єри акторки. У своєму дописі вона розповіла про їхню дружбу, що розпочалася ще в 1990-х роках.
"Ми любимо тебе, Шеннен. Сьогодні рік тому ти полетіла, але ми, які живемо у фізичному світі, щодня думаємо про тебе з любов'ю та вдячністю", — написала Макгоуен.
Своєю чергою, Сара Мішель Геллар опублікувала галерею кадрів із подругою, зроблених протягом багатьох років. Публікацію вона супроводила емодзі з розбитим серцем та мелодією "See You Again" у виконанні Віз Галіфа і Чарлі Пута.
Що сталось з Шеннен Доерті
Акторка померла 13 липня 2024 року у віці 53 років від раку. Вперше про свій діагноз вона розповіла у 2015 році. Після періоду ремісії у 2017 році хвороба повернулася у 2019-му. У 2023 році Шеннен повідомила про поширення раку на мозок, а згодом лікарі виявили метастази в кістках.
Шеннен Доерті — американська акторка, відома ролями в серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (Бренда Волш) і "Всі жінки — відьми" (Прю Голлівелл), також вона знімалась у культовому фільмі "Смертельний потяг" (1989).
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Лікар покійної Шеннон Доерті розповів про її ставлення до смерті.
- Також ми писали, що акторка заповіла зробити з її прахом.
У квітні 2024 року Доерті казала, що активно готується до власної смерті та розпродає майно. Таким чином знаменитість хотіла зібрати кошти на поїздку з матір'ю. Акторка вважала, що враження та спогади мають більше значення, ніж матеріальні блага.