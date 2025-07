Роковини смерті Шеннен Доерті: який вигляд мала зірка серіалу "Всі жінки — відьми" в останні дні

Колеги покійної акторки з культового серіалу опублікували дописи з архівними фотографіями та спогадами про подругу, яка боролася з раком протягом восьми років.

У перші роковини смерті Шеннен Доерті її колеги по серіалу "Всі жінки — відьми" згадали про акторку в своїх соціальних мережах. Роуз Макгоуен, Голлі Марі Комбс, а також Сара Мішель Геллар поділилися рідкісними фотографіями та особистими історіями. Що саме вони написали про зірку Голлівуду, — розповідає Фокус.

Голлі Марі Комбс, яка дружила з Доерті понад 20 років, поділилася чорно-білим знімком артистки та подякувала фанатам за їхню пам'ять про покійну подругу.

Голлі Марі Комбс та Шеннен Доерті Фото: Instagram

"Минув рік, але для мене це як хвилина. Ти, як і раніше, освітлюєш шлях для багатьох. І багато хто сумує за тобою. Дякую всім, хто зробив пост #shandosunday, помолився або просто згадав про неї. Вона була б дуже рада", — поділилася Комбс.

Акторка також опублікувала кадр з лікарні, де Доерті до останнього боролась за життя.

Доерті довго боролась за життя Фото: Instagram

Архівні фото на згадку

Роуз Макгоуен, яка виконувала роль сестри Пейдж після того, як Доерті покинула проєкт, опублікувала рідкісні знімки, зроблені на піку кар'єри акторки. У своєму дописі вона розповіла про їхню дружбу, що розпочалася ще в 1990-х роках.

"Ми любимо тебе, Шеннен. Сьогодні рік тому ти полетіла, але ми, які живемо у фізичному світі, щодня думаємо про тебе з любов'ю та вдячністю", — написала Макгоуен.

Роуз Макгоуен згадала про Доерті в роковини її смерті Фото: Instagram

Своєю чергою, Сара Мішель Геллар опублікувала галерею кадрів із подругою, зроблених протягом багатьох років. Публікацію вона супроводила емодзі з розбитим серцем та мелодією "See You Again" у виконанні Віз Галіфа і Чарлі Пута.

Сара Мішель Геллар і Шеннен Доерті Фото: Instagram

Що сталось з Шеннен Доерті

Акторка померла 13 липня 2024 року у віці 53 років від раку. Вперше про свій діагноз вона розповіла у 2015 році. Після періоду ремісії у 2017 році хвороба повернулася у 2019-му. У 2023 році Шеннен повідомила про поширення раку на мозок, а згодом лікарі виявили метастази в кістках.

Шеннен Доерті — американська акторка, відома ролями в серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (Бренда Волш) і "Всі жінки — відьми" (Прю Голлівелл), також вона знімалась у культовому фільмі "Смертельний потяг" (1989).

У квітні 2024 року Доерті казала, що активно готується до власної смерті та розпродає майно. Таким чином знаменитість хотіла зібрати кошти на поїздку з матір'ю. Акторка вважала, що враження та спогади мають більше значення, ніж матеріальні блага.