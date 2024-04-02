Шеннен Догерті розповіла, що готується до власної смерті та розпродає майно (фото)

Знаменитість планує продати деякі речі, щоб зібрати кошти на поїздку з матір'ю. Шеннон вважає, що враження та спогади мають більше значення, ніж матеріальні блага.

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Американська акторка, найвідоміша за роллю Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" Шеннен Догерті розповіла, що почала роздавати і продавати речі, які накопичилися, продовжуючи свою відважну боротьбу з раком молочної залози четвертої стадії, повідомляє Daily Mail.

52-річна Догерті, виступаючи у своєму подкасті Let's Be Clear у неділю, 31 березня, сказала, що вона роздає і продає своє майно, щоб полегшити життя своєї матері Розі Догерті на випадок, якщо вона помре через складні проблеми зі здоров'ям.

"Мій пріоритет на даний момент — моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я помру раніше за неї. Оскільки їй буде так важко, я хочу, щоб все інше було набагато простіше. Я не хочу, щоб їй доводилося мати справу з купою справ. Я не хочу, щоб у неї було чотири складських приміщення, заповнених меблями", — сказала кінозірка.

Актриса Шеннен Догерті з мамою Фото: instagram.com/theshando

Вона зізналася, що в момент продажу або дарування своїх речей, їй здається, що вона відмовляється від чогось особливого і важливого для неї.

"Але ви знаєте, що це правильний вчинок і що це дасть вам відчуття миру і спокою. Тому що ви допомагаєте людям, яких ви залишаєте позаду, пережити чистіший і легший перехід", — вважає Шеннен.

Акторка, яка неодноразово відверто говорила про свою смерть, сказала, що знає, що "людям, які були в її житті ніколи не буде легко", у зв'язку з "її відходом".

Догерті розповіла, що її схильність до купівлі антикваріату призвела до створення величезної колекції меблів і їй "сумно", що вона зберігається на складі.

"Мені це не подобається, і іншим це не подобається, і чи справді мені це потрібно? Мені потрібно мати три обідні столи? Відповідь — ні, нікому з нас насправді не потрібні всі речі, які у нас є, і ми всі могли б не перетворюватися на накопичувачів, що я робив з усіма своїми меблями", — заявила актриса.

Актриса Шеннен Догерті Фото: instagram.com/theshando

Зірка "Зачарованих" розповіла, що планувала розпродати деякі речі, щоб зібрати кошти на поїздку з матір'ю.

"Це просто дурниця", — сказав Догерті. "Мені це не потрібно, це не приносить мені особливої радості, але більшу радість мені приносить те, що я везу маму в ті місця, куди вона завжди хотіла поїхати. Я можу подарувати враження людям, яких люблю", — зазначила Шеннен.

Догерті сказала, що відпустку вона планує провести за рахунок продажу вищезазначених речей. Таким чином вона не витратить кошти, які планує залишити своїм близьким.

"Я не копаюся в грошах, які знаходяться в моєму маєтку, щоб забезпечити турботу про всіх у моєму житті", — сказала вона. Догерті додала, що яскраві спогади "мають більше значення, ніж ваше майно або те, що у вас є".

У 2015 році у Догерті спочатку діагностували рак молочної залози, а у 2017 році у неї настала ремісія. У лютому 2020 року в неї діагностували рак молочної залози четвертої стадії, а в листопаді 2023 року вона повідомила, що рак поширився на її кістки.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що Шеннен Догерті прокоментувала публічне зізнання Кейт Міддлтон. Акторка, яка страждає від раку вже кілька років, вважає, що принцесу Уельську змусили записати відео, в якому вона розповіла про свою недугу. Зірка "Зачарованих" підтримала Кейт.