Шеннен Доэрти рассказала, что готовится к собственной смерти и распродает имущество (фото)

Знаменитость планирует продать некоторые вещи, чтобы собрать средства на поездку с матерью. Шеннон считает, что впечатления и воспоминания имеют большее значение, нежели материальные блага.

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Американская актриса, наиболее известная по роли Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти рассказала, что начала раздавать и продавать вещи, которые накопились, продолжая свою отважную борьбу с раком молочной железы четвертой стадии, сообщает Daily Mail.

52-летняя Доэрти, выступая в своем подкасте Let's Be Clear в воскресенье, 31 марта, сказала, что она раздает и продает свое имущество, чтобы облегчить жизнь своей матери Розе Доэрти на случай, если она скончается из-за сложных проблем со здоровьем.

"Мой приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Поскольку ей будет так тяжело, я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей дел. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью", — сказала кинозвезда.

Актриса Шеннен Доэрти с мамой Фото: instagram.com/theshando

Она призналась, что в момент продажи или дарения своих вещей, ей кажется, что она отказывается от чего-то особенного и важного для нее.

"Но вы знаете, что это правильный поступок и что это даст вам ощущение мира и спокойствия. Потому что вы помогаете людям, которых вы оставляете позади, пережить более чистый и легкий переход", — считает Шеннен.

Актриса, которая неоднократно откровенно говорила о своей смерти, сказала, что знает, что "людям, которые были в ее жизни никогда не будет легко", в связи с "ее уходом".

Доэрти рассказала, что ее склонность к покупкам антиквариата привела к созданию огромной коллекции мебели и ей "грустно", что она хранится на складе.

"Мне это не нравится, и другим это не нравится, и действительно ли мне это нужно? Мне нужно иметь три обеденных стола? Ответ — нет, никому из нас на самом деле не нужны все вещи, которые у нас есть, и мы все могли бы не превращаться в накопителей, что я делал со всей своей мебелью", — заявила актриса.

Актриса Шеннен Доэрти Фото: instagram.com/theshando

Звезда "Зачарованных" рассказала, что планировала распродать некоторые вещи, чтобы собрать средства на поездку с матерью.

"Это просто ерунда", — сказал Доэрти. "Мне это не нужно, это не приносит мне особой радости, но большую радость мне приносит то, что я везу маму в те места, куда она всегда хотела поехать. Я могу подарить впечатления людям, которых люблю", — отметила Шеннен.

Доэрти сказала, что отпуск она планирует провести за счет продажи вышеупомянутых вещей. Таким образом она не потратит средства, которые планирует оставить своим близким.

"Я не копаюсь в деньгах, которые находятся в моем поместье, чтобы обеспечить заботу обо всех в моей жизни", — сказала она. Доэрти добавила, что яркие воспоминания "имеют большее значение, чем ваше имущество или то, что у вас есть".

В 2015 году у Доэрти первоначально диагностировали рак молочной железы, а в 2017 году у нее наступила ремиссия. В феврале 2020 года у нее диагностировали рак молочной железы четвертой стадии, а в ноябре 2023 года она сообщила, что рак распространился на ее кости.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Шеннен Доэрти прокомментировала публичное признание Кейт Миддлтон. Актриса, которая страдает от рака уже несколько лет, считает, что принцессу Уэльскую вынудили записать видео, в котором она рассказала о своем недуге. Звезда "Зачарованных" поддержала Кейт.