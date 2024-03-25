Актриса Шеннен Доэрти прокомментировала публичное признание Кейт Миддлтон

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Актриса, которая страдает от рака уже несколько лет, считает, что принцессу Уэльскую вынудили записать видео, в котором она рассказала о своем недуге. Звезда "Зачарованных" поддержала Кейт.

Актриса Шеннен Доэрти, которой диагностировали рак в 2015 году, считает, что Кейт Миддлтон заставили признаться в том, что она больна. Звезда "Зачарованных" уверена, что принцесса Уэльская была вынуждена записать видео и рассказать о своем диагнозе. Об этом актриса написала в своем Instagram.

"Быть публичным человеком не означает, что вы что-то должны другим людям. У нас у всех есть право проживать свою жизнь и справляться с недугом, сохраняя конфиденциальность. Натиск теорий заговора и просто болезненного любопытства заставил эту женщину признаться, прежде чем она смирилась с диагнозом и объяснила все своим детям", — отметила Шеннен.

Актриса отметила, что восхищается Кейт и ее мужеством, с которым она справляется с бесцеремонным вниманием к своей персоне.

У самой актрисы в 2015 году диагностировали рак груди. Шеннен Доэрти одолела болезнь, но в прошлом году узнала, что онкология распространилась на кости. Она прошла курс лучевой терапии и перенесла операцию на головном мозге.

Шеннен Доэрти Фото: Shannen Doherty/Instagram

Сама актриса откровенно говорит о своей болезни и рассказывает о том, как проходит лечение в своем подкасте Let's Be Clear.

Напомним, Кейт Миддлтон записала обращение в саду своего дома.

До этого она надолго исчезла из публичного пространства. Фанаты начали беспокоиться и предполагать, что операция, которую перенесла принцесса Уэльская, была намного серьезней, чем сообщалось официально.

После начали появляться другие, еще более невероятные версии исчезновения Кейт Миддлтон. И вскоре британские СМИ отметили, что за этими слухами стоят Китай, Россия и Иран.

Также выяснилось, что записи клиники, где лечилась Кейт, пытались украсть трое сотрудников. В медучреждении отметили, что это конфиденциальная информация и утечки не случилось.