Тяжелобольная звезда "Беверли-Хиллз 90210" Шеннон Доэрти рассказала, как ее нужно похоронить

Актриса сделала исполнителем своего завещания близкого друга Криса Кортаццо. Она не только доверила ему развеять ее прах, но и использовать часть его для создания украшений.

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52-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, звезда молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", которая сейчас борется с четвертой стадией рака молочной железы, похоже, приняла тот факт, что болезнь прогрессирует, не оставляя ей шансов на жизнь. О том, как она хочет быть погребенной и кого не желает видеть на своих похоронах, знаменитость рассказала в откровенной беседе с другом Крисом Кортаццо, который также является исполнителем ее завещания, разместив часть беседы на странице в Instagram.

По словам Шеннон, она хочет, чтобы ее кремировали, а ее прах "смешали с останками ее собаки и отца". Актриса сказала, что знает много людей, которые придут попрощаться с ней, но среди них будут те, кого бы она не хотела видеть.

"Я не хочу, чтобы они были там, потому что причины их появления не обязательно самые лучшие", – подчеркнула Доэрти.

Позже она заявила, что знала нескольких конкретных людей, которым "на самом деле не настолько нравится, чтобы прийти на ее похороны".

Актриса уточнила, что люди, о которых идет речь, скорее всего, появятся на ее поминках, и что она хотела принять во внимание вероятность того, что они это сделают":

"Они будут присутствовать на службе, потому что это политически корректный поступок, и они не хотят выглядеть плохо, поэтому я как бы хочу снять с них давление и хочу, чтобы мои похороны были похожи на праздник любви".

Ей хочется, чтобы ее поминки были беззаботным мероприятием, где ее друзья могли бы общаться друг с другом.

"Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили в частном порядке: "Слава богу, эта с*чка уже мертва", – горько пошутила она.

Доэрти также дала Кортаццо разрешение превратить часть ее праха в украшения.

Когда ее спросили, где она хотела бы выбросить большую часть своего праха, Шеннон отметила, что "еще не придумала этого".

Рак молочной железы у актрисы диагностировали в 2015 году. Через пару лет она вошла в ремиссию и верила, что болезнь отступила. Однако онкология вернулась в 2019-м, и год спустя Доэрти призналась, что рак уже на четвертой стадии, а метастазы поразили ее кости. В июне 2023 года стало известно, что метастазы добрались и до головного мозга.

В соцсети она несколько раз показывала этапы борьбы с болезнью и не скрывала от поклонников слез боли.

Ранее Фокус писал, что Шеннон объяснила, почему ее рано списывать со счетов.