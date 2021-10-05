Актриса Шеннен Доэрти с IV стадией рака рассказала, почему ее рано списывать со счетов

Впервые рак груди у Шеннен Доэрти диагностировали в 2015 году. После успешного лечения она вошла в ремиссию, но через два года болезнь вернулась.

50-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, наиболее известная зрителям по сериалам "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные", которая ведет борьбу с раком груди IV стадии, в эфире программы Good Morning America рассказала о своей войне.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Поскольку в первую неделю октября начинается Месяц осведомленности о раке груди, актриса рассказала телезрителям, почему онкология – это не приговор даже на самых поздних стадиях, и подчеркнула, что ее не стоит списывать со счетов.

[ + – ] "Так благодарна за каждый день. Я просыпаюсь с ощущением счастья, что я здесь. Что я процветаю. Что я окружена близкими, которые продолжают наполнять мою жизнь, и благодарна всем вам, которые делятся со мной своей любовью и историями".

Доэрти, которая все еще снимается, говорит, что она "борется за то, чтобы остаться в живых", и отказывается при этом упускать друзей, семью и работу.

"Я никогда не хочу сдаваться. Я просто хочу действовать, я буду продолжать бороться, чтобы остаться в живых. Многих людей, которым ставят диагноз "стадия IV", как бы списывают со счетов. Предполагается, что они не могут работать на полную мощность, и это неправда. Я считаю актерскую игру спасительной. А еще хочу, чтобы люди перестали предполагать, что мы обречены, и дали нам шанс доказать, что они неправы", – подчеркнула Шеннен.

[ + – ] В эфире программы "Доброе утро, Америка" Шеннон рассказала о своей борьбе с раком

Еще в марте Доэрти говорила, что у нее впереди немало времени.

"Я чувствую себя очень, очень здоровым человеком. Трудно закончить дела, когда чувствуешь, что проживешь еще 10 или 15 лет".

В 2015 году у Доэрти впервые диагностировали рак груди. Она вошла в ремиссию в 2017-м, однако в начале 2019-го болезнь вернулась, и сейчас актриса продолжает борьбу с раком на последней стадии.

Напомним, американские ученые выяснили, как физические нагрузки помогут предотвратить рак груди.