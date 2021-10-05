Акторка Шеннен Догерті з IV стадією раку розповіла, чому її рано списувати з рахунків

Уперше рак грудей у Шеннен Догерті діагностували в 2015 році. Після успішного лікування вона увійшла в ремісію, але через два роки хвороба повернулася.

50-річна американська акторка Шеннен Догерті, найбільш відома глядачам за серіалами "Беверлі-Гіллз 90210" та "Зачаровані", яка веде боротьбу з раком грудей IV стадії, в ефірі програми Good Morning America розповіла про свою війну.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Оскільки в перший тиждень жовтня починається Місяць обізнаності про рак грудей, акторка розповіла телеглядачам, чому онкологія — це не вирок навіть на найбільш пізніх стадіях, і підкреслила, що її не варто списувати з рахунків.

[ + – ] "Так вдячна за кожен день. Я прокидаюся з відчуттям щастя, що я тут. Що я процвітаю. Що я оточена близькими, які продовжують наповнювати моє життя, і вдячна всім вам, які діляться зі мною своєю любов'ю та історіями".

Догерті, яка все ще знімається, каже, що вона "бореться за те, щоб залишитися в живих", і відмовляється при цьому втрачати друзів, родину і роботу.

"Я ніколи не хочу здаватися. Я просто хочу діяти, я буду продовжувати боротися, щоб залишитися в живих. Багатьох людей, яким ставлять діагноз "стадія IV", ніби списують з рахунків. Передбачається, що вони не можуть працювати на повну потужність, і це неправда. Я вважаю акторську гру рятівною. А ще хочу, щоб люди припинили припускати, що ми приречені, і дали нам шанс довести, що вони не мають рації", — підкреслила Шеннен.

[ + – ] В ефірі програми "Доброго ранку, Америка" Шеннон розповіла про свою боротьбу з раком

Ще в березні Догерті говорила, що в неї попереду чимало часу.

"Я почуваюся дуже, дуже здоровою людиною. Важко закінчити справи, коли відчуваєш, що проживеш ще 10 або 15 років".

У 2015 році у Догерті вперше діагностували рак грудей. Вона увійшла в ремісію в 2017-му, однак на початку 2019-го хвороба повернулася, і зараз акторка продовжує боротьбу з раком на останній стадії.

Нагадаємо, американські вчені з'ясували, як фізичні навантаження допоможуть запобігти раку грудей.