Акторка Шеннен Догерті з IV стадією раку розповіла, чому її рано списувати з рахунків
Уперше рак грудей у Шеннен Догерті діагностували в 2015 році. Після успішного лікування вона увійшла в ремісію, але через два роки хвороба повернулася.
50-річна американська акторка Шеннен Догерті, найбільш відома глядачам за серіалами "Беверлі-Гіллз 90210" та "Зачаровані", яка веде боротьбу з раком грудей IV стадії, в ефірі програми Good Morning America розповіла про свою війну.
Оскільки в перший тиждень жовтня починається Місяць обізнаності про рак грудей, акторка розповіла телеглядачам, чому онкологія — це не вирок навіть на найбільш пізніх стадіях, і підкреслила, що її не варто списувати з рахунків.
Догерті, яка все ще знімається, каже, що вона "бореться за те, щоб залишитися в живих", і відмовляється при цьому втрачати друзів, родину і роботу.
"Я ніколи не хочу здаватися. Я просто хочу діяти, я буду продовжувати боротися, щоб залишитися в живих. Багатьох людей, яким ставлять діагноз "стадія IV", ніби списують з рахунків. Передбачається, що вони не можуть працювати на повну потужність, і це неправда. Я вважаю акторську гру рятівною. А ще хочу, щоб люди припинили припускати, що ми приречені, і дали нам шанс довести, що вони не мають рації", — підкреслила Шеннен.
Ще в березні Догерті говорила, що в неї попереду чимало часу.
"Я почуваюся дуже, дуже здоровою людиною. Важко закінчити справи, коли відчуваєш, що проживеш ще 10 або 15 років".
У 2015 році у Догерті вперше діагностували рак грудей. Вона увійшла в ремісію в 2017-му, однак на початку 2019-го хвороба повернулася, і зараз акторка продовжує боротьбу з раком на останній стадії.
Нагадаємо, американські вчені з'ясували, як фізичні навантаження допоможуть запобігти раку грудей.