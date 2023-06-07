Шеннон Доэрти опубликовала откровенное видео своей борьбы с рецидивом рака

У актрисы – рецидив рака груди. Онкологию у нее диагностировали в 2015 году, но после лечения она вошла в ремиссию. В 2019 году болезнь вернулась в более агрессивной форме.

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52-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролью в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", проходит лучевую терапию головного мозга после того, как компьютерная томография показала распространение клеток рака молочной железы, и не скрывает, что ей очень страшно. Эмоциональным видео она поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость борется с раком груди IV стадии. 5 января ей сделали компьютерную томографию, которая показала, что метастазы уже в мозгу. 12 января она прошла свой первый курс лучевой терапии. Уже тогда Шеннен говорила, что напугана, несмотря на то, что у нее "отличная" медицинская команда.

Видео, которым Доэрти поделилась сейчас, было сделано как раз 12 января в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, что она плачет, пока ей надевают специальную маску для облучения мозга.

Шеннен начала плакать, когда врачи держали края маски и прикрепляли их к доске за ее головой, прежде чем поместить ее в аппарат.

По данным NYU Langone Health, лучевая терапия использует "энергетические лучи для уничтожения раковых клеток", и она может "нацеливаться на весь или часть мозга, в зависимости от диагноза человека".

"У меня крайняя клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, так как у меня есть замечательные врачи, такие как доктор Амин Мирахди, и замечательные специалисты в Cedar Sinai. Но этот страх… Суматоха….. время всего этого…. Вот как может выглядеть рак", – написала актриса.

Недавно Шеннен обвинила компанию SAG-AFTRA и ее президента Фрэн Дрешер в отмене медицинской страховки из-за ее уровня дохода в марте.

"Мне любопытно, как люди вроде меня, которые работают с 10 лет и платят взносы в @sagaftra, как, когда мы не можем работать по состоянию здоровья, почему наш профсоюз покидает нас. Я думаю, что мы можем сделать лучше для всех наших членов, и вы можете это сделать. Медицинское страхование не должно основываться на годовом доходе. Это пожизненный вклад. И для меня, и для многих других, мы заплатили пожизненные взносы, чтобы быть отмененными только потому, что мы не соответствуем вашим текущим критериям. Это же ненормально", – недоумевает звезда. Добавим, что Фрэн Дрешер сама прошла через лечение рака и называла себя "антикапиталисткой".

Шеннен узнала, что у нее рак груди IV стадии, в 2019 году. За два года до этого она достигла ремиссии, пройдя лечение онкозаболевания в 2015 году. Актриса отметила, что рецидив намного агрессивнее, чем можно было ожидать.

Во время болезни она рассталась с мужем Куртом Исвариенко, подав на развод в апреле этого года.

"Развод — это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выбора", – заявил СМИ представитель актрисы.

Шеннен и Курт обменялись клятвами и поженились в Малибу в октябре 2011 года. Ранее она была замужем за актером Эшли Гамильтоном с 1993 по 1994 год, а ее вторым мужем стал игрок в покер Рик Саломон. Брак продлился с 2002 по 2003 год.

Ранее Фокус писал, что Шеннон рассказала, почему ее рано списывать со счетов.