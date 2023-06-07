Шеннон Доерті опублікувала відверте відео своєї боротьби з рецидивом раку

В актриси – рецидив раку грудей. Онкологію у неї діагностували у 2015 році, але після лікування вона увійшла в ремісію. У 2019 році хвороба повернулася у ще більш агресивній формі.

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52-річна американська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася роллю у молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", проходить променеву терапію головного мозку після того, як комп'ютерна томографія показала поширення клітин раку молочної залози, і не приховує, що їй дуже страшно. Емоційним відео вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Знаменитість бореться із раком грудей IV стадії. 5 січня їй зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що метастази вже у мозку. 12 січня вона пройшла свій перший курс променевої терапії. Вже тоді Шеннен говорила, що налякана, незважаючи на те, що має "відмінну" медичну команду.

Відео, яким Доерті поділилася зараз, було зроблено саме 12 січня у медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі. На кадрах видно, що вона плаче, поки їй надягають спеціальну маску для опромінення мозку.

Шеннен почала плакати, коли лікарі тримали краї маски та прикріплювали їх до дошки за її головою, перш ніж помістити її в апарат.

За даними NYU Langone Health, променева терапія використовує "енергетичні промені для знищення ракових клітин", і вона може "націлюватися на весь або частину мозку, залежно від діагнозу людини".

"У мене крайня клаустрофобія, і в моєму житті багато що відбувалося. Мені пощастило, оскільки у мене є чудові лікарі, такі як доктор Амін Мірахахі, і чудові фахівці в Cedar Sinai. Але цей страх… Сум'яття… час всього цього…". Ось як може виглядати рак”, – написала актриса.

Нещодавно Шеннен звинуватила компанію SAG-AFTRA та її президентку Френ Дрешер у скасуванні медичного страхування через її рівень доходу у березні.

"Мені цікаво, як люди на зразок мене, які працюють з 10 років і платять внески в @sagaftra, як, коли ми не можемо працювати за станом здоров'я, чому наша профспілка залишає нас. Я думаю, що ми можемо зробити краще для всіх наших членів, і ви можете це зробити. Медичне страхування не повинне ґрунтуватися на річному доході. Це довічний внесок. І для мене, і для багатьох інших, ми заплатили довічні внески, щоб бути скасованими тільки тому, що ми не відповідаємо вашим поточним критеріям. Це ж ненормально", – дивується зірка. Додамо, що Френ Дрешер сама пройшла через лікування раку та називала себе "антикапіталісткою".

Шеннен дізналася, що має рак грудей IV стадії, в 2019 році. За два роки до цього вона досягла ремісії, пройшовши лікування онкозахворювання у 2015 році. Актриса зазначила, що рецидив набагато агресивніший, ніж можна було очікувати.

Під час хвороби вона розлучилася з чоловіком Куртом Ісварієнком, подавши на розлучення у квітні цього року.

"Розлучення – це останнє, чого хотіла Шеннен. На жаль, вона відчувала, що в неї не залишилося іншого вибору", – заявив ЗМІ представник актриси.

Шеннен та Курт обмінялися клятвами та одружилися в Малібу у жовтні 2011 року. Раніше вона була одружена з актором Ешлі Гамільтоном з 1993 по 1994 рік, а її другим чоловіком став гравець у покер Рік Саломон. Шлюб тривав з 2002 по 2003 рік.

Раніше Фокус писав, що Шеннон розповіла, чому її рано списувати з рахунків.