Годовщина смерти Шеннен Доэрти: как выглядела звезда сериала "Все женщины — ведьмы" в последние дни

Коллеги покойной актрисы из культового сериала опубликовали посты с архивными фотографиями и воспоминаниями о подруге, которая боролась с раком в течение восьми лет.

Related video

В первую годовщину смерти Шеннен Доэрти ее коллеги по сериалу "Все женщины — ведьмы" вспомнили об актрисе в своих социальных сетях. Роуз Макгоуэн, Холли Мари Комбс, а также Сара Мишель Геллар поделились редкими фотографиями и личными историями. Что именно они написали о звезде Голливуда, — рассказывает Фокус.

Холли Мари Комбс, которая дружила с Доэрти более 20 лет, поделилась черно-белым снимком артистки и поблагодарила фанатов за их память о покойной подруге.

Холли Мари Комбс и Шеннен Доэрти Фото: Instagram Холли Мари Комбс и Шеннен Доэрти Фото: Instagram

"Прошел год, но для меня это как минута. Ты по-прежнему освещаешь путь для многих. И многие скучают по тебе. Спасибо всем, кто сделал пост #shandosunday, помолился или просто вспомнил о ней. Она была бы очень рада", — поделилась Комбс.

Актриса также опубликовала кадр из больницы, где Доэрти до последнего боролась за жизнь.

Доэрти долго боролась за жизнь Фото: Instagram

Архивные фото на память

Роуз Макгоуэн, которая исполняла роль сестры Пейдж после того, как Доэрти покинула проект, опубликовала редкие снимки, сделанные на пике карьеры актрисы. В своем посте она рассказала об их дружбе, начавшейся еще в 1990-х годах.

"Мы любим тебя, Шеннен. Сегодня год назад ты улетела, но мы, живущие в физическом мире, ежедневно думаем о тебе с любовью и благодарностью", — написала Макгоуэн.

Роуз Макгоуэн вспомнила о Доэрти в годовщину ее смерти Фото: Instagram

В свою очередь, Сара Мишель Геллар опубликовала галерею кадров с подругой, сделанных в течение многих лет. Публикацию она сопроводила эмодзи с разбитым сердцем и мелодией "See You Again" в исполнении Виз Галифа и Чарли Пута.

Сара Мишель Геллар и Шеннен Доэрти Фото: Instagram Сара Мишель Геллар и Шеннен Доэрти Фото: Instagram

Что случилось с Шеннен Доэрти

Актриса умерла 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет от рака. Впервые о своем диагнозе она рассказала в 2015 году. После периода ремиссии в 2017 году болезнь вернулась в 2019-м. В 2023 году Шеннен сообщила о распространении рака на мозг, а позже врачи обнаружили метастазы в костях.

Шеннен Доэрти — американская актриса, известная ролями в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" (Бренда Уолш) и "Все женщины — ведьмы" (Прю Холливелл), также она снималась в культовом фильме "Смертельный поезд" (1989).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В апреле 2024 года Доэрти говорила, что активно готовится к собственной смерти и распродает имущество. Таким образом знаменитость хотела собрать средства на поездку с матерью. Актриса считала, что впечатления и воспоминания имеют большее значение, чем материальные блага.