Годовщина смерти Шеннен Доэрти: как выглядела звезда сериала "Все женщины — ведьмы" в последние дни
Коллеги покойной актрисы из культового сериала опубликовали посты с архивными фотографиями и воспоминаниями о подруге, которая боролась с раком в течение восьми лет.
В первую годовщину смерти Шеннен Доэрти ее коллеги по сериалу "Все женщины — ведьмы" вспомнили об актрисе в своих социальных сетях. Роуз Макгоуэн, Холли Мари Комбс, а также Сара Мишель Геллар поделились редкими фотографиями и личными историями. Что именно они написали о звезде Голливуда, — рассказывает Фокус.
Холли Мари Комбс, которая дружила с Доэрти более 20 лет, поделилась черно-белым снимком артистки и поблагодарила фанатов за их память о покойной подруге.
"Прошел год, но для меня это как минута. Ты по-прежнему освещаешь путь для многих. И многие скучают по тебе. Спасибо всем, кто сделал пост #shandosunday, помолился или просто вспомнил о ней. Она была бы очень рада", — поделилась Комбс.
Актриса также опубликовала кадр из больницы, где Доэрти до последнего боролась за жизнь.
Архивные фото на память
Роуз Макгоуэн, которая исполняла роль сестры Пейдж после того, как Доэрти покинула проект, опубликовала редкие снимки, сделанные на пике карьеры актрисы. В своем посте она рассказала об их дружбе, начавшейся еще в 1990-х годах.
"Мы любим тебя, Шеннен. Сегодня год назад ты улетела, но мы, живущие в физическом мире, ежедневно думаем о тебе с любовью и благодарностью", — написала Макгоуэн.
В свою очередь, Сара Мишель Геллар опубликовала галерею кадров с подругой, сделанных в течение многих лет. Публикацию она сопроводила эмодзи с разбитым сердцем и мелодией "See You Again" в исполнении Виз Галифа и Чарли Пута.
Что случилось с Шеннен Доэрти
Актриса умерла 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет от рака. Впервые о своем диагнозе она рассказала в 2015 году. После периода ремиссии в 2017 году болезнь вернулась в 2019-м. В 2023 году Шеннен сообщила о распространении рака на мозг, а позже врачи обнаружили метастазы в костях.
Шеннен Доэрти — американская актриса, известная ролями в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" (Бренда Уолш) и "Все женщины — ведьмы" (Прю Холливелл), также она снималась в культовом фильме "Смертельный поезд" (1989).
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Врач покойной Шеннон Доэрти рассказал о ее отношении к смерти.
- Также мы писали, что актриса завещала сделать с ее прахом.
В апреле 2024 года Доэрти говорила, что активно готовится к собственной смерти и распродает имущество. Таким образом знаменитость хотела собрать средства на поездку с матерью. Актриса считала, что впечатления и воспоминания имеют большее значение, чем материальные блага.