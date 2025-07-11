Дурна смерть: зірка культових фільмів загинув, дістаючи із труби свій телефон (фото)

10 липня внаслідок нещасного випадку в Парижі загинув французький актор азійського походження Бан Гей Мін. 44-річний артист, відомий за ролями у фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф", впав з балкона свого будинку, намагаючись дістати мобільний телефон.

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Бездиханне тіло Бан Гей Мін знайшли вранці у 17-му окрузі французької столиці. Про трагічну загибель артиста повідомив його продюсер Філіп Дельмас.

"З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бана Гей Міна", — заявив Дельмас у коментарі виданню Le Parisien.

Обставини смерті актора

Продюсер також розповів деякі подробиці про трагедію: "Згідно з наявними у нас доказами, Бан намагався дістати телефон, що впав у водостічну трубу балкона, він послизнувся і впав з висоти декількох поверхів".

Бан Гей Мін намагався дістати телефон, що впав у водостічну трубу балкона Фото: Le Parisien

Слідчі підтвердили версію нещасного випадку, адже у водостічній трубі справді лежав мобільний телефон актора. Паризька прокуратура розпочала розслідування для з'ясування всіх обставин трагедії.

Життєвий шлях Бан Гей Міна

Бан Гей Мін народився в Лормоні у змішаній сім'ї китаянки та камбоджійця. У 1977 році родина переїхала до передмістя Бордо, де майбутній артист почав свій творчий шлях. Ще підлітком він писав скетчі та виступав у кафе.

Після переїзду до Парижа кар'єра актора набрала обертів. Його помітив засновник театральної компанії Déclic Théâtre Ален Дегуа. У 2014 році Жамель Деббуз запросив Міна до сьомого сезону популярного шоу Jamel Comedy Club.

Актор здобув визнання завдяки ролям у касових французьких фільмах "Астерікс і Обелікс" та "Шеф", а також постановці власної вистави "Смішний китаєць у Легенді про булочку".

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