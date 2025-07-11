Глупая смерть: звезда культовых фильмов погиб, доставая из трубы свой телефон (фото)

10 июля в результате несчастного случая в Париже погиб французский актер азиатского происхождения Бан Гей Мин. 44-летний артист, известный по ролям в фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", упал с балкона своего дома, пытаясь достать мобильный телефон.

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Бездыханное тело Бан Гей Мин нашли утром в 17-м округе французской столицы. О трагической гибели артиста сообщил его продюсер Филипп Дельмас.

"С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бана Гей Мина", — заявил Дельмас в комментарии изданию Le Parisien.

Обстоятельства смерти актера

Продюсер также рассказал некоторые подробности о трагедии: "Согласно имеющимся у нас доказательствам, Бан пытался достать телефон, упавший в водосточную трубу балкона, он поскользнулся и упал с высоты нескольких этажей".

Бан Гей Мин пытался достать телефон, упавший в водосточную трубу балкона Фото: Le Parisien

Следователи подтвердили версию несчастного случая, ведь в водосточной трубе действительно лежал мобильный телефон актера. Парижская прокуратура начала расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Жизненный путь Бан Гей Мина

Бан Гей Мин родился в Лормоне в смешанной семье китаянки и камбоджийца. В 1977 году семья переехала в пригород Бордо, где будущий артист начал свой творческий путь. Еще подростком он писал скетчи и выступал в кафе.

После переезда в Париж карьера актера набрала обороты. Его заметил основатель театральной компании Déclic Théâtre Ален Дегуа. В 2014 году Жамель Деббуз пригласил Мина в седьмой сезон популярного шоу Jamel Comedy Club.

Актер получил признание благодаря ролям в кассовых французских фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", а также постановке собственного спектакля "Смешной китаец в Легенде о булочке".

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