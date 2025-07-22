"В голове не укладывается": умерла 42-летняя украинская актриса Анастасия Добрынина

Умерла ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Артистка посвятила сцене всю свою жизнь — она играла в театре более 20 лет.

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42-летняя звезда театра Франко отошла в вечность, оставив после себя немало сыгранных ролей, которые безусловно запомнятся зрителю. О потере сообщили на официальной странице театра в Facebook. Причины смерти артистки пока что не разглашаются.

"Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она выросла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искреннее соболезнование родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", — говорится в сообщении.

В театре Франко сообщили о смерти Анастасии Добрыниной Фото: Facebook

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в известной театральной семье. Ее дедушка Анатолий Пономаренко был актером, отец Вячеслав Добрынин в течение длительного времени также выступал на сцене, а мама Наталья Пономаренко до сих пор заведует литературной частью театра.

Самые яркие роли

Театральное призвание проявилось у девушки очень рано — в семилетнем возрасте она впервые вышла на сцену театра Франко, сыграв в роли спектакля "Тевье-Тевель". В 2004 году будущая актриса окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и сразу присоединилась к труппе театра Франко.

Анастасия Добрынина сыграла в ряде постановок Фото: Facebook Анастасия Добрынина сыграла в ряде постановок Фото: Facebook

Зритель запомнит Анастасию Добрынину многочисленными ролями: бабы Палажки в классическом спектакле "Кайдашева семья", Фаншетти в "Свадьбе Фигаро", Марии в "Несравненном", Параскевы Митривны в "Комедии на руинах" и многих других постановках, которые стали украшением репертуара театра.

Упоминания коллег и друзей

Эту новость одним из первых прокомментировал бывший министр культуры, а ныне — художественный руководитель театра им. "Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях", — написал он.

Анастасия Добрынина оставив после себя немало сыгранных ролей Фото: Facebook

О потере высказались и друзья, коллеги, а также поклонники творчества актрисы.

"Какой ужас! Настя! В голове не укладывается это горе. Соболезнования маме Насти Наталье, родным, друзьям и коллективу. Светлая память Насте", — прокомментировала Юлия Самборская;

"Неописуемая боль и печаль, потому что с Настенькой нас так соединила "Одинокая леди" и ее двенадцать лет самоотверженной работы в этом спектакле, такой дорогой для нас, кто был причастен к ее появлению и долгой сценической жизни, но у нее было еще немало и других прекрасных работ, воспринимаю это и как личную потерю, буду хранить светлую память о ней и скорбеть, Натали мои искренние соболезнования, держись, дорогая, у тебя была замечательная дочь", — добавил профессор Василий Неволов;

Высказался и Павел Пискун, Заслуженный артист Украины: "Больно читать это... светлой памяти, почти в каждом спектакле мы работали вместе, сколько сыграно, проведено времени в репетициях спектаклях вне сцены, гастролей... очень жаль, еще много могла бы сделать и прожить... соболезнования коллегам, родным, маме, очень болезненная потеря, она была хорошим партнером, другом и человеком, вспоминаю только хорошее".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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