Помер рідний брат Ірини Білик: що відомо (фото)

В української співачки Ірини Білик помер рідний брат Сергій. Чоловік, якому було 46 років, тривалий час страждав від психічного розладу та взагалі не виходив на вулицю.

Related video

Про це повідомили кілька джерел Oboz.ua. Брат артистки пішов з життя в понеділок, 4 серпня.

Тіло Сергія Білика знайшли в його квартирі. Сама Ірина Білик поки не робила публічних заяв щодо втрати близької людини.

Після смерті матері Ірини Білик у 2020 році про Сергія піклувалися співачка та їхній брат Юрій. Родина померлого не розповідала про хворобу, оскільки мама не хотіла робити цю історію публічною.

Помер рідний брат Ірини Білик: що відомо

Уперше про Сергія, який страждав від психічного розладу, артистка розповіла на проєкті "Мій секрет" у 2021 році. На той час йому було трохи більше 40 років. Покійний тривалий час через хворобу не міг сам про себе піклуватися, тому його утримувала зіркова сестра. Родина сподівалася, що той одужає.

Ірина Білик з братом Фото: Соцмережi

Після смерті мами Сергій залишився сам у квартирі, а протягом кількох років навіть не виходив на вулицю та не працював.

"Я хотіла якось покращити його життя, але поки що я не можу цього зробити", — казала Білик у 2021 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Білик уперше за тривалий час показала свого 10-річного сина.

Співачка публічно висловилася щодо скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки в Києві.

Крім того, у липні раптово померла 42-річна українська акторка Анастасія Добриніна.